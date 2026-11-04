De una fila de casting a cantarle al Papa León XIV: la historia de Campedrinos, el dúo folklórico revelación

En 2009, Agustín Fantili y Sergio Prada se conocieron mientras esperaban para participar de un casting de Talento Argentino, hoy son Campedrinos.

Lo que empezó con una charla espontánea y una guitarra compartida terminó convirtiéndose en un proyecto de vida. En 2009, Agustín Fantili y Sergio Prada se conocieron mientras esperaban para participar de un casting de Talento Argentino. Tenían apenas 15 años, venían de dos ciudades bonaerenses distintas y compartían su pasión por el folklore.

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Casi 17 años después, aquel encuentro los encuentra con una carrera consolidada, reconocimientos nacionales y un nuevo desafío, llevar su música a la vigilia organizada por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Después de aquel primer encuentro intercambiaron sus contactos y se reunieron para guitarrear y cantar. La conexión fue inmediata. El nombre del dúo también nació de esa historia compartida: Sergio Prada es de Campana y Agustín Fantili, de San Pedro. De la unión de ambas localidades surgió Campedrinos.

En una entrevista con Cadena 3, los músicos recordaron que cantaban juntos desde los 15 años y que, después de conocerse, se reunieron con sus familias para compartir una jornada de música. Lo que parecía una amistad entre dos adolescentes terminó convirtiéndose en una sociedad artística que atravesó distintas etapas y desafíos.

De los escenarios del país a los grandes reconocimientos

Sergio Prada contó recientemente que, después de terminar sus carreras universitarias, ambos tomaron la decisión de dejar de depender de sus familias y mudarse juntos a Córdoba para dedicarse de lleno a la música.

Esa apuesta implicó transformar una pasión adolescente en una profesión. Las giras, los festivales y el contacto con públicos de distintas provincias fueron parte de un crecimiento sostenido. También comenzaron a compartir escenarios y proyectos con artistas que admiraban desde chicos, como Los Nocheros, Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino.

En 2009, Agustín Fantili y Sergio Prada se conocieron mientras esperaban para participar de un casting de Talento Argentino, hoy son Campedrinos.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en febrero de 2026, cuando recibieron el Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. El reconocimiento fue una recompensa a los años de trabajo y a una propuesta que busca acercar el género a nuevas generaciones.

Ese mismo año representaron a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, con su canción “La Zamba”. La experiencia significó otro paso importante para un grupo que había comenzado a tocar en encuentros pequeños y que ahora llevaba su música a un escenario internacional.

Campedrinos le cantará al papa León XIV en Luján

La convocatoria para participar de la vigilia por la visita de León XIV suma un capítulo particular a esa historia. El dúo formará parte de la programación musical prevista para el 10 de noviembre en la Basílica de Luján, en una celebración que contará también con la presencia de Luciano Pereyra y otros artistas y agrupaciones.

La invitación llega después de casi 17 años de recorrido compartido, desde aquella primera guitarreada que nació en la fila de un casting hasta los escenarios más importantes del folklore argentino. Para Campedrinos, la presentación será una oportunidad de llevar la música que los unió desde adolescentes a un encuentro de enorme relevancia religiosa y cultural.