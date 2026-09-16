Con una inversión de $76.830 millones, la Terminal de Ómnibus de Córdoba iniciará en los próximos días un proceso de renovación integral que abarcará el edificio de la Terminal 1, sus instalaciones y los espacios exteriores.

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Los trabajos se realizarán por etapas para mantener operativo el servicio durante la ejecución de las obras. La intervención tendrá una duración estimada de un año para la primera etapa y de hasta 18 meses para la segunda.

¿Qué obras se realizarán en la Terminal de Córdoba?

La primera etapa tendrá un presupuesto de $24.474 millones y estará destinada principalmente a la infraestructura eléctrica, la seguridad contra incendios y la circulación interna. Se reemplazará el cableado, se colocarán nuevos tableros y se instalará una subestación transformadora de 3000 kilovoltamperios, además de un grupo electrógeno de 500 kilovoltamperios.

El sistema de prevención de incendios incorporará 315 detectores, 700 rociadores y 125 extintores, junto con nuevos avisadores manuales, alarmas, hidrantes y una cisterna. También se construirán dos núcleos de circulación vertical con ascensores, se renovarán las escaleras mecánicas y se incorporarán rampas.

La segunda etapa, con un presupuesto de $52.357 millones, comprenderá la recuperación arquitectónica del inmueble, la climatización y el reordenamiento de los espacios interiores. Se renovarán los baños y se construirán nuevos sanitarios en el nivel superior.

Además, se colocarán puertas automáticas, puntos para cargar celulares y computadoras, nueva señalización y pantallas informativas. El acceso a las plataformas estará restringido a pasajeros con boleto mediante sistemas digitales de validación.

El proyecto también prevé ampliar los sectores destinados a vigilancia y cámaras de seguridad y reemplazar parte de la red de gas por instalaciones eléctricas. En las plataformas se realizarán trabajos para corregir pendientes y filtraciones hacia el subsuelo.

La intervención contempla además recuperar sectores utilizados actualmente por locales comerciales que habían sido destinados a la circulación de pasajeros. En el acceso por bulevar Perón se construirá un pergolado vinculado con las paradas del transporte urbano.

La Terminal 1 fue inaugurada en 1971 y el proyecto contempla recuperar elementos de su diseño original. La directora de Proyectos, Susana Jancovich, indicó que se volverá a destacar la estructura metálica de la cubierta, que recuperará su color naranja y tendrá nueva iluminación.

También se restaurarán mármoles, pisos graníticos y barandas de madera. Las carpinterías deterioradas serán reemplazadas por perfiles de aluminio y vidrios de seguridad.

¿Cómo será la renovación de la plaza Rucci?

La intervención alcanzará también la plaza Rucci, donde se completarán trabajos que habían quedado pendientes, entre ellos un patio de las infancias de 200 metros cuadrados, con juegos inclusivos, piso de caucho y cerramiento propio.

El perímetro contará con un sector destinado a actividad física, césped sintético, nuevo mobiliario, torres de iluminación LED, árboles y canteros con arbustos, junto con un sistema de riego automatizado, rejas bajas para proteger las plantaciones y un cerramiento perimetral de 1,80 metros.