El ex boxeador Jorge Roña confesó que le propició una paliza a una persona en la puerta de su gimnasio que, según asegura, había sido uno de los integrantes de una banda de ladrones que lo había robado tiempo atrás.

En diálogo con FM Club Octubre, "La Locomotora" aseveró “¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente del negocio mío".

"Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije ‘vos fuiste el que me robaste’. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este bolu... cuando lo agarré”, agregó en referencia al hecho.

A su vez, el ex boxeador remarcó que no tiene miedo de las represalias que podrían ocurrir por su decisión: “Tienen que tener huevos para venir a buscarme de nuevo porque ellos saben que yo ayudo a todo el mundo y soy bueno con todos. Yo tengo un comedor, reparto ropa, alimentos no perecederos y recibo donaciones”.

El fin de semana pasado, el ex deportista había sido asaltado por un grupo de delincuentes que le sustrajeron su celular. En esa oportunidad, Roña aseguró a través de una publicación de Facebook que llamó a los asaltantes pidiéndole que se lo devolvieran y que no le creyeron al contar cuál era su nombre.

Además, los invitó a ir a su gimnasio: “Lamentable. A estos pibes chorros que hoy me afanaron los invito a que pasen por el gimnasio. Vengan que les voy a enseñar a respetar y a cuidar la vida con el boxeo. El día que aprendan, se van a dejar de hacer los guapos choreando y van a tener una conducta en la vida”, escribió.