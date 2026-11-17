La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la inscripción para el Ciclo Común Básico (CBC) 2027, instancia dirigida a quienes quieran comenzar una carrera el próximo y que estará abierta hasta el jueves 26 de noviembre.

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Podrán anotarse quienes nunca se hayan anotado con anterioridad a la universidad y que deban iniciar el CBC por primera vez, tanto de manera presencial o a distancia mediante el programa UBA XXI. El proceso de inscripción consta de tres pasos: pre-inscripción online, presentación de la documentación, y selección de sede y turno en la web del CBC.

Los estudiantes deberán ingresar al sitio cbc.uba.ar para iniciar el proceso de inscripción y seguir los pasos correspondientes, contando con la documentación solicitada a mano.

¿Qué es el CBC y qué documentación se debe presentar?

El CBC es el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires y consta de seis materias: dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre y cada una consta de dos evaluaciones parciales.

El ingreso es irrestricto y sin examen de ingreso. Para realizar el proceso de inscripción es necesario tener el DNI argentino vigente y título secundario legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia) seleccionando la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios".

Si el título aún no ha sido emitido, se deberá presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite. La UBA también informó que en febrero de 2027 estarán habilitados estos trámites, con fecha a confirmar.

¿Cómo me anoto al CBC 2027?

Luego de ingresar al sitio de la UBA, se deberán realizar las siguientes acciones según el tipo de situación:

Pre-ingreso a la UBA: para quienes aún no lo hayan realizado.

Re-matriculación: para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU Guaraní.

para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU Guaraní. Cambio de carrera : para quienes deseen modificar su carrera y ya tengan usuario SIU Guaraní.

: para quienes deseen modificar su carrera y ya tengan usuario SIU Guaraní. Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya cuenten con SIU Guaraní.

Para los que se anotan por primera vez, deberán ingresar a la web del CBC en la fecha correspondiente a la selección de sede y turno. Allí deberán seleccionar dos opciones de sede y turno para la cursada presencial. Este paso es obligatorio, aunque solo se opte por cursar materias por modalidad a distancia mediante el programa UBA XXI.