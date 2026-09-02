Un influencer argentino cocinará el alfajor más grande del mundo para romper un Récord Guinness

Este primer fin de semana de septiembre llega una nueva edición de Cafecito BA, un evento gastronómico que reúne al aire libre las mejores cafeterías de especialidad de la Ciudad de Buenos Aires. Además de las promociones que ya se volvieron una tradición entre quienes asisten, este sábado 5 el streamer e influencer Spreen buscará romper el Récord Guinness del alfajor más grande del mundo.

{{{htmlAmp}}}

Según adelantaron desde la organización del evento, que tomará lugar el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en la Plaza de las Naciones Unidas, el desafío que llevará adelante el influencer constará de la elaboración en vivo del alfajor y la verificación y certificación por parte de un juez oficial de Guinness World Records.

Llega una nueva edición de Cafecito BA este primer fin de semana de septiembre. Foto: Cafecito BA

Además, durante ambas jornadas los presentes podrán descubrir cafeterías, disfrutar de shows en vivo, ver series en un cine al aire libre, relajarse con un libro en espacios de lectura, animarse a una lectura de borra de café, escuchar dj sets y sumergirse en una experiencia que celebra la cultura cafetera porteña.

En cuanto a la propuesta gastronómica de Cafecito BA, habrá 22 puestos puestos que ofrecerán distintas variedades de café, con precios a partir de $5.000, opciones dulces y saladas desde $4.500 y también sándwiches y alternativas para el mediodía. La cita es el sábado 5 de septiembre, de 10.30 a 19 h, y el domingo 6 de septiembre, de 10.30 a 18 h, en la Plaza de Las Naciones Unidas, más conocida como la Plaza de la Flor, sobre Av. Figueroa Alcorta 2901. La entrada es libre y gratuita.

Qué cafeterías participarán de Cafecito BA

Las cafeterías y pastelerías que participarán del próximo Cafecito BA son Pastelería Don Blanco, Sasha Pasteles, Pacha Bakery, Medrado Café, Palacio Basavilbaso, Rústica Pastelería, La Mantequería, Doxa, Ninina, Atajo, Cafecito TCS, Pandy Shake, Edison Café, Borja Café, Juan Valdez Café, Buo Café, Petit Chat, Brooklyn Bakery, Hacienda, Mochi Matcha Café, Truffa Café Especial, Flat & White y Cúrate Alma.

De esta manera, quienes se encuentren en la Ciudad de Buenos Aires este primer fin de semana de septiembre, en la previa de la primavera, van a poder disfrutar de un evento al aire libre con lo mejor de la gastronomía porteña, además de diferentes actividades pensadas para la familia.