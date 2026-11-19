El juicio por la desaparición de Loan tuvo una jornada cargada de tensión el pasado miércoles en la provincia de Corrientes. La audiencia quedó eclipsada por la escandalosa presencia del ex abogado de Laudelina Peña, José Alejandro Fernández Codazzi, a quien las autoridades del Tribunal Oral Federal debieron echar de la sala.

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Además, durante la misma audiencia, tuvo lugar un fuerte careo entre una de las principales imputadas, María Victoria Caillava y un efectivo de la Policía Federal Argentina. Todo ocurrió durante la ronda de declaraciones testimoniales que continúa reconstruyendo lo que pasó aquel 13 de junio del 2024, cuando el nene de cinco años desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio.

Codazzi debió abandonar la sala por pedido del Tribunal

José Alejandro Fernández Codazzi ingresó por la mañana a la sala del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el juicio y se ubicó en el sector donde se sienta el público y la prensa. Cuando las autoridades advirtieron su presencia, le solicitaron que se retirara inmediatamente. El abogado acató la indicación y abandonó el recinto sin presentar resistencias.

De todas maneras, su aparición allí llamó la atención porque había sido propuesto como testigo por la actual defensora de la tía de Loan, Laudelina Peña. A pesar de ello, la abogada Mónica Chirivín desistió de esa opción.

El nombre de Fernández Codazzi quedó ligado a los primeros días de la investigación: fue quien llevó a Laudelina a una fiscalía, en horas de la noche, para dar una declaración que dio que hablar. Allí, ante el fiscal, la tía del pequeño sostuvo que Loan había sido atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Tiempo después, reconoció que su testimonio era una mentira y aseguró que el abogado era quien la había presionado para instalar esa hipótesis.

Además, Codazzi fue condenado recientemente a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa vinculada con la sustracción de un menor en Corrientes. La sentencia todavía no está firme.

El careo de Caillava con el policía que habría visitado su casa antes de la desaparición de Loan

Un segundo momento de tensión tuvo como protagonistas a la ex empleada municipal, Caillava y al cabo Cristian Espina, quien trabajaba en la Oficina de Inteligencia Criminal de Goya al momento de la desaparición de Loan en el paraje Algarrobal.

El careo fue dispuesto por el juez Eduardo Ariel Belforte luego de que el efectivo manifestara primero que no conocía a la imputada y después aclarara que no la recordaba. La mujer, que estuvo bajo la lupa a lo largo de toda la investigación, aseguró que Espina había visitado su casa entre 40 y 50 días antes de la desaparición del nene. "Quiero que quede en claro que sí me conocés, que fuiste en una moto", le dijo frente a frente.

El policía negó lo descripto por la imputada y explicó que había mantenido contacto con muchos vecinos como parte de una investigación junto a Prefectura Naval Argentina. También aseguró que nunca incorporó informantes durante sus ocho años de trabajo en Inteligencia Criminal.

El careo terminó sin que ninguno diera el brazo a torcer. La defensa de Caillava buscaba demostrar que la mujer colaboraba con las fuerzas federales aportando información sobre narcomenudeo y que su vinculación con el caso podría responder a una represalia.