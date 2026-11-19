El ex abogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi, estuvo presente en la última audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña este miércoles, pero las autoridades le pidieron que se retirara y, a su vez, se vivió un tenso careo entre una de las imputadas y un cabo de la Policía Federal Argentina.

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Codazzi ingresó esta mañana a la sala del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el debate, y se ubicó en el sector destinado al público y la prensa. Tras advertir su presencia, las autoridades del Tribunal Oral Federal de Corrientes le solicitaron que abandonara ese espacio.

El ex defensor de Laudelina había sido propuesto como testigo por Mónica Chirivín, defensora de Laudelina, pero finalmente la letrada desistió de esa declaración. Sin embargo, su nombre sigue mencionado en el expediente por su intervención en un episodio ocurrido durante los primeros días de la investigación.

¿Qué rol tuvo José Fernández Codazzi?

En junio de 2024, Laudelina había declarado ante la Justicia provincial que Loan había sido atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, pero más tarde había reconocido que esa versión era falsa y sostuvo que Codazzi la había presionado para mantener esa hipótesis.

Su aparición pública también cobró relevancia porque fue la primera tras haber sido condenado a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa, vinculada con la sustracción de un niño de seis años en Corrientes.

El tribunal había considerado que el abogado había ayudado a ocultar información. La sentencia fue a fines de octubre y Codazzi se encuentra en libertad porque aún no quedó firme.

El cruce de Caillava y el cabo de la Federal

El cruce entre Caillava y el cabo Cristian Espina se produjo luego de una diferencia en la declaración del policía, que en junio de 2024 trabajaba en la Oficina de Inteligencia Criminal de la Brigada de Investigaciones de la Delegación Unidad Operativa Federal Goya y había señalado al inicio que no conocía a la acusada.

Ante nuevas preguntas de la defensa, Espina señaló más tarde que no la recordaba. Por esta razón, y tras el pedido del abogado de la imputada, Ernesto González, el juez Eduardo Ariel Belforte dispuso el careo.

La ex funcionaria municipal afirmó que el cabo había ido a su casa de 9 de Julio luego de varias semanas antes de la desaparición de Loan: “Quiero que quede en claro que sí me conocés, que fuiste en una moto”. Según su declaración, el policía había llegado a su domicilio durante la noche junto a otra agente, ambos vestidos de civil y a bordo de motos 110.

Ese encuentro había ocurrido entre 40 y 50 días antes de la desaparición del niño, según el relato de la ex funcionaria y sostuvo que su marido (Pérez) no se enteró de la visita. Pero Espina argumentó que tuvo contacto con muchas personas de la localidad correntina, incluso por mensajería, ya que reunía datos para la investigación que llevaba adelante Prefectura Naval Argentina.

Además, el cabo negó haber viajada en moto desde Goya hasta 9 de Julio y afirmó que en sus años de trabajo en Inteligencia Criminal nunca sumó a una persona como informante.