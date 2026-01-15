Incendios en Chubut: el fuego está contenido en un 85% pero preocupan los fuertes vientos

Después de una jornada completa de precipitaciones en el sur patagónico, el incendio forestal que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, ubicado en la localidad chubutense de El Hoyo, fue contenido en un 85%. Sin embargo, persisten algunos focos por lo cual se mantiene el amplio despliegue de recursos en la zona. Además, crece la preocupación por los fuertes vientos.

Según el último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), la superficie afectada alcanza las 15.000 hectáreas y hasta el momento, las causas del origen del fuego siguen siendo materia de investigación. Una de las principales hipótesis es que habría sido intencional Se confirmó que los incendios dañaron áreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Los operativos en la noche que permitieron contener focos activos

Los brigadistas del turno noche trabajaron con herramientas manuales y con equipos de agua para contener los focos activos, con apoyo aéreo al requerimiento del personal en tierra. En total, el gran operativo contó con un despliegue de 526 personas.

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones significativas para los próximos días, pero se esperan ráfagas de viento de hasta 90 km/h, un factor de alarma para por el riesgo de propagación que conlleva. "El área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local", indicó la entidad.

En esa línea, a partir del mediodía del martes, se registró una reactivación del fuego en el sector de Bahía Las Percas, donde operaban unos 100 brigadistas con apoyo aéreo.

En esa zona se detectaron focos secundarios que lograron cruzar las fajas cortafuegos, lo que demandó un trabajo intenso de los equipos de emergencia mientras lo permitieron las condiciones meteorológicas. En la jornada de este jueves, los equipos del ETAC de Córdoba inspeccionarán sectores como El Coihue, Usina y Aserradero Franco, para detectar puntos calientes y realizar tareas de enfriamiento.

Operativo de gran magnitud y coordinación interinstitucional

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó que el incendio “está contenido en un 85 % y que ya "no representa riesgo para las localidades vecinas”. Este porcentaje se convirtió en una realidad por el gran operativo que involucró a más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo.

El despliegue incluyó a equipos y a personas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba. La coordinación está a cargo de múltiples organismos, como la Subsecretaría de Protección Ciudadana, ministerios provinciales, Bomberos Voluntarios, la Administración de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional y brigadas especializadas.