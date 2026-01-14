Incendios forestales en Chubut: llegan las lluvias y avanza el control del fuego

Los incendios forestales en Chubut ya arrasaron con más de 14 mil hectáreas y continúan generando un impacto devastador en la provincia. No obstante, a partir de este miércoles, la llegada de las lluvias trae un alivio esperado para brigadistas y bomberos que combaten el fuego en la región.

Después de casi dos semanas de trabajo, en Puerto Patriada casi todos los focos ya se han extinguido y las precipitaciones acelerarán el proceso.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los chaparrones seguirán esta tarde también en las regiones de El Hoyo y Epuyén. La buena noticia es que las lluvias también podrían continuar en el día de mañana y eso habilitaría a que se sigan apagando los focos actualmente activos.

El organismo indicó que ingresará en la zona un frente frío y habrá temperaturas que van de 6° a 18°. No obstante, el único factor en contra es el viento. El SMN pronostica ráfagas de hasta 90 km/h.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, aseguró que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y que ya "no hay forma de que el fuego llegue a otras localidades".

También sostuvo que en los operativos trabajaron más de 600 personas entre brigadistas nacionales y provinciales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo. A su vez, destacó las tareas realizadas en conjunto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba.

Investigan las causas de los incendios forestales en Chubut

La provincia de Chubut se encuentra investigando las causas que originaron uno de los incendios más brutales en los últimos años. Está confirmado que fue intencional y están tratando de determinar cuáles fueron las motivaciones.

El fiscal Carlos Díaz Mayer dijo en diálogo con Buenas Tardes China que el fuego inició en una zona "en medio de la nada" cercana a Puerto Patriada el lunes 5 de enero a las 15h y que quienes lo provocaron sabían el desastre que causarían.

"Estamos averiguando o estamos queriendo determinar por la cámara de seguridad, por la ubicación de las antenas de teléfono, por testimonios, y entrevistas que estamos tomando y que está tomando la policía", expresó.