Un incendio forestal en Catamarca devoró 100 hectáreas en 24 horas y los brigadistas trabajan para controlarlo

Un incendio forestal de grandes dimensiones mantiene en alerta al oeste de la provincia de Catamarca. El foco continúa activo y afecta principalmente al sector de Alto de Las Juntas, en Aconquija, donde ya se consumió más de 100 hectáreas. En un contexto marcado por condiciones climáticas adversas que dificultan el operativo, el fuego obligó a desplegar un trabajo por tierra ante la imposibilidad de utilizar medios aéreos. La emergencia movilizó a la Dirección de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, a los Bomberos Voluntarios y agentes del municipio local, que trabajan en conjunto para contener el avance de las llamas en una zona de difícil acceso.

El foco principal se localizó en el Cerro de la Cruz, donde las llamas avanzaron sobre laderas y sectores próximos a la cumbre. También se informó sobre otro punto ígneo en El Totoral, a la altura de Las Rosas, una novedad que amplió la preocupación entre los habitantes de la zona. En ese sector, se movilizaron brigadistas para evaluar la evolución del incendio en un área cercana al río del Campo. El problema central para los equipos son las condiciones meteorológicas que impiden la intervención de medios aéreos, concentrando toda la estrategia en tareas terrestres. A esa dificultad se suma una alerta amarilla por viento Zonda en la zona, un factor que suele modificar con rapidez la dirección e intensidad de los incendios forestales y elevar el riesgo para los brigadistas y para las áreas cercanas.

El operativo se sostiene con monitoreo continuo

Damián López, director de Incendios Forestales de Catamarca, explicó que “a las 23 horas recibimos la denuncia por parte del secretario de Gobierno del municipio de Aconquija sobre un incendio de grandes magnitudes” . A partir de ese aviso, comenzó un seguimiento ininterrumpido del foco durante la madrugada y, con las primeras horas del día, ingresó la primera cuadrilla al sector afectado. En el operativo participan más de 30 personas, que realizan tareas de combate directo y seguimiento del fuego durante toda la jornada. El despliegue se sostiene con monitoreo continuo, con especial atención a cualquier cambio en el clima para sumar recursos.

La geografía representa otra dificultad para el operativo. Se trata de un área montañosa, con pendientes y accesos complejos, una característica que limita el trabajo directo sobre algunos frentes. Esa configuración del terreno, sumada al viento y a la sequedad, obliga a sostener una vigilancia constante sobre el comportamiento del fuego. La combinación de estos factores convierte el control del incendio en un desafío de alta complejidad, que exige una coordinación precisa entre los distintos equipos de respuesta.

El valor ambiental de la zona en riesgo

Además, el fuego genera preocupación por el valor ambiental de la zona: se caracteriza por una combinación de ríos, quebradas, bosques de alisos, pastizales y sectores de yungas, un entorno natural que puede sufrir consecuencias sobre la cobertura vegetal, la fauna silvestre y los suelos de montaña. A eso se suma el posible impacto sobre cuencas hídricas, en un territorio donde la vegetación cumple un papel clave para la retención de agua y la protección del suelo. La pérdida de estas áreas verdes podría tener efectos duraderos en el ecosistema local y en las comunidades que dependen de sus recursos.

Hasta el momento, no se informó de manera oficial cuál fue la causa del fuego. Esa definición quedará sujeta a peritajes y relevamientos posteriores, una vez que las condiciones de seguridad permitan un acceso más amplio a los sectores comprometidos. Las autoridades trabajan para contener el incendio y evitar que se expanda a nuevas áreas, mientras la comunidad de Aconquija permanece atenta a la evolución de las llamas.

Otros focos en la provincia

El incendio de Aconquija no aparece como un hecho aislado dentro del panorama provincial. Durante la misma jornada, la Brigada intervino en otros cuatro incendios forestales en forma simultánea: tres en el departamento Capital y uno en Valle Viejo. En esos casos también hubo participación articulada con Bomberos de la Policía y efectivos de la Policía de la Provincia para atender los distintos focos. La simultaneidad de los incendios pone en evidencia la complejidad del escenario que enfrenta la provincia y la necesidad de mantener un sistema de respuesta ágil y coordinado para proteger tanto a las personas como a los ecosistemas naturales.