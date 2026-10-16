Qué impuestos no pagan las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a acceder a exenciones de impuestos y tasas en ciertos ámbitos como peajes, pago de patentes y tributos municipales. Sin embargo, no todos los beneficios son automáticos, ni iguales en todo el país.

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¿Qué impuestos no pagan las personas con discapacidad?

La exención de impuestos dependerá de la jurisdicción, pero entre los beneficios más difundidos para las personas con discapacidad se encuentran:

Peajes

No se paga en rutas ni autopistas. Se trata de uno de los beneficios más difundidos para personas con CUD y aplica en autopistas y rutas nacionales.

Compra de un auto

La ley 19.279 establece un régimen especial para adquirir un vehículo adaptado o destinado al traslado de la persona con discapacidad. Según el tipo de unidad, el beneficio cambia:

Autos nacionales: la persona puede comprarlos sin pagar el IVA, es decir, sin el 21%.

la persona puede comprarlos sin pagar el IVA, es decir, sin el 21%. Autos importados: se pueden adquirir sin abonar derechos de importación, tasas de estadística y de servicio portuario, impuestos internos ni IVA.

Esta exención debe solicitarse. Se trata de uno de los Trámites a Distancia (TAD). Entre la documentación se solicitan el informe de la Junta Médica, el presupuesto del vehículo, un certificado de ingresos o declaración jurada y la constancia de CUIT o CUIL. Además, se pide un certificado de capacidad económica emitido por ARCA. Una vez adquirido el vehículo, el Registro del Automotor asienta una prohibición de transferencia en el título.

Patente o impuesto automotor: depende de cada provincia

Este tributo es provincial, por lo que las condiciones varían según el distrito. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el Código Fiscal reconoce la exención cuando el vehículo está a nombre de la persona con discapacidad o afectado a su servicio.

La exención rige mientras el CUD esté vigente, por lo que conviene renovarlo antes de su vencimiento. En La Pampa, la normativa también prevé que se vuelva a exigir el pago si se vende el vehículo o si vence el certificado.

Tasas municipales y ABL

Algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales. Siempre la clave está en consultar en la Municipalidad donde la persona con discapacidad reside.