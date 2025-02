Virgen de Lourdes: cómo es la poderosa oración para pedir salud para este 2025.

La Virgen de Lourdes, conocida como la virgen de los enfermos, es una de las figuras religiosas más populares del catolicismo. Esta virgen es una advocación de la Virgen María, que se apareció en 1858 a una joven campesina llamada Bernadette Soubirous en la gruta de Massabielle, en Lourdes, Francia.

Según la creencia, esta virgen representa la fe y la fortaleza. Existe una poderosa oración que se puede hacer para pedir por la salud de las personas que sufren de alguna enfermedad. Ayer, martes 11 de febrero de 2025, se celebró su día y miles de personas de todo el mundo hicieron largas caminatas para pedir sanación física y espiritual.

Cómo es la poderosa oración a la Virgen de Lourdes

¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra!

Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos,

acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón,

para pedirte que derrames a manos llenas

el tesoro de tu misericordia sobre nosotros.

Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches,

Pero acuérdate que jamás se ha oído decir

que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado.

¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima!

Ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la Gruta prodigiosa de Lourdes,

sanando tantas víctimas del dolor,

guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo… (se dice el nombre).

Alcanzadle de vuestro Divino Hijo Jesucristo la deseada salud,

si ha de ser para mayor gloria de Dios.

Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados,

paciencia y resignación en los sufrimientos

y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios,

prisionero por nosotros en los Sagrarios. Amén.

Virgen de Lourdes, rogad por nosotros.

Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros.

Salud de los enfermos, rogad por nosotros.

Cómo fueron las apariciones de la Virgen de Lourdes

La Virgen de Lourdes se mostró por primera vez el 1 de febrero de 1858. Según el mito, Bernadette, una niña de 14 años, fue la primera que la vio cuando fue a recoger leña con su hermana y una amiga cerca de la gruta de Massabielle. La niña describió a la virgen como una mujer vestida de blanco, con un velo y un cinturón azul.

Después de eso, la virgen volvió a aparecer otras 18 veces, transmitiéndole mensajes de oración. Más tarde, se dice que dijo: "Yo soy la Inaculada Concepción". Tiempo después, la virgen le pidió a Bernadette que lavara su rostro en una fuente de agua y luego la bebiera, señalándole una parte de la tierra.

En 1862, la Iglesia la reconoció como virgen y el sitio se convirtió en un lugar de peregrinación para hacer curaciones a enfermos. Todos los 11 de febrero, se conmemora la Jornada Mundial del Enfermo (día declarado por el papa Juan Pablo II en honor a la Virgen) y se realizan largas caminatas hacia el sitio, para pedir por la sanación de todo tipo de enfermedades.

Oraciones de la Virgen de Guadalupe

Para pedir protección

Santísima Virgen de Guadalupe, madre amorosa y protectora de todos tus hijos, hoy me pongo bajo tu manto sagrado. Te pido que me cubras con tu amor y me defiendas de todo mal, peligro y adversidad. Llena mi hogar, mi camino y mi vida de tu luz divina, y aleja de mí todo aquello que pueda dañarme. Sé mi escudo frente a las dificultades y mi guía en los momentos de incertidumbre.

Virgen bendita, en tus manos confío mi seguridad y la de los que amo. Protégenos siempre y enséñanos a caminar en paz y amor. Amén.

Para pedir salud

Amada Virgen de Guadalupe, madre de misericordia y consuelo, me presento ante ti con humildad para pedir tu intercesión.

Madre celestial, tú que conoces el dolor y el sufrimiento de tus hijos, te pido que me ayudes a recuperar la salud. Llena mi cuerpo de fortaleza, mi mente de serenidad y mi espíritu de esperanza. Si es la voluntad de tu Hijo, concédeme alivio en mis dolencias y dame la gracia de confiar plenamente en tu amor. Virgen bondadosa, también te ruego por la salud de mis seres queridos, para que juntos podamos vivir en plenitud y agradecimiento. Amén.