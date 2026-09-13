Ideal para pasar el día: el pequeño paseo a solo 40 minutos de CABA que te transporta a Italia

Entre la gran variedad de actividades para disfrutar el fin de semana, a solo 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires se encuentra un paseo comercial ideal para pasar el día: Torrepueblo. Se trata de un pequeño rincón de Benavídez inspirado en la Toscana al que se puede ir fácilmente.

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Así es Torrepueblo, el pequeño paseo que te transporta a Italia

Torrepueblo es un centro comercial y gastronómico que ofrece diferentes actividades artísticas y culturales, no solo para pasar el día, sino para tomar clases de danza, teatro y hasta comprar flores en una tienda boutique. El espacio es perfecto para quienes buscan alejarse de la ciudad y tener un pequeño paseo en un entorno distinto, casi de cuento. El ingreso al paseo y el estacionamiento son gratis.

La plaza central está rodeada de restaurantes y es perfecta para disfrutar un almuerzo, merienda o cena, entre muros y arcos de piedra, torres altas y balcones llenos de flores que parecen haber sido sacados de un pueblito medieval.

Además, en la plaza seca hay una feria de artesanos y durante el día suele haber eventos al aire libre para toda la familia, mientras que por las noches hay shows o conciertos. Habitualmente, en el paseo se realizan fiestas medievales donde los visitantes pueden disfrutar de recreaciones históricas y ver de cerca batallas medievales. Siempre es clave revisar con tiempo las propuestas para el día que se planea visitarlo.

Horarios de Torrepueblo

Los horarios de apertura varían de acuerdo al día de semana:

Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados: abre de 7 a 23.30 hs

Martes y domingos: de 7 a 17 hs.

A dónde queda Torrepueblo: cómo llegar desde CABA

Torrepueblo se encuentra ubicado en Benavídez, partido de Tigre. La dirección exacta es Libertad 50 (ex Gral. San Martin Norte). Para llegar desde la ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9 / Acceso Norte) hacia el norte, continuando por el ramal Escobar hasta el kilómetro 40,5 a la altura de Benavidez.