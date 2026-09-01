Ideal adultos mayores: clases gratis de yoga en silla los miércoles por la mañana

Moverse es importante a toda edad, pero con el correr de los años se vuelve necesario para mantener saludable el organismo. Con la edad aparecen los "achaques" y, en este sentido, disciplinas como el yoga permiten ganar agilidad y lograr que el cuerpo no se vuelva del todo rígido.

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El Museo Moderno, además de ser una de las instituciones de arte más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece los miércoles por la mañana clases gratuitas de yoga silla, una rama de esta práctica milenaria enfocada en adultos mayores o personas con movilidad reducida.

De esta manera, sin pagar un peso, adultos mayores pueden acceder a clases a cargo de la profesora Rosi Araya, quien invita a realizar ejercicios físicos, respiratorios y de meditación para mejorar la postura y flexibilidad. Asimismo, en algunos encuentros los presentes son invitados a compartir lecturas y meditaciones en diferentes salas del museo ubicado en el barrio de San Telmo.

El Museo Moderno ofrece clases de yoga en silla los miércoles por la mañana. Foto: Museo Moderno

Los encuentros tienen lugar los miércoles de 10 a 11 h en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Si bien la actividad no es arancelada, es necesario, además de ser adulto mayor, inscribirse previamente a través del formulario que se encuentra disponible en el sitio web del museo y en Linda.

Cuáles son los beneficios del yoga en silla

Beneficios físicos

Mejora la flexibilidad: los estiramientos suaves ayudan a mantener la movilidad de articulaciones y músculos sin forzar el cuerpo.

los estiramientos suaves ayudan a mantener la movilidad de articulaciones y músculos sin forzar el cuerpo. Fortalece los músculos: muchas posturas trabajan el core, brazos, piernas y espalda de forma segura.

muchas posturas trabajan el core, brazos, piernas y espalda de forma segura. Mejora la circulación: el movimiento suave activa el flujo sanguíneo, útil para quienes pasan mucho tiempo sentados.

el movimiento suave activa el flujo sanguíneo, útil para quienes pasan mucho tiempo sentados. Alivia dolores articulares y de espalda: es especialmente beneficioso para personas con artritis, dolor lumbar o problemas de rodillas.

es especialmente beneficioso para personas con artritis, dolor lumbar o problemas de rodillas. Mejora el equilibrio y la postura: fortalece los músculos posturales, reduciendo el riesgo de caídas en personas mayores.

fortalece los músculos posturales, reduciendo el riesgo de caídas en personas mayores. Accesible para todas las condiciones físicas: al no requerir estar de pie ni bajar al suelo, es ideal para personas con limitaciones de movilidad, embarazadas, personas con sobrepeso o en rehabilitación.

Beneficios mentales y emocionales