Iban a apagar un incendio, chocaron y se embistieron contra la excárcel de Caseros: hay diez heridos

Un camión de bomberos chocó este martes contra la cárcel de Caseros cuando se dirigía a apagar un incendio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El siniestro involucró al camión de bomberos, además de un colectivo y un auto particular, provocando que la autobomba impacte contra el frente del ex complejo penitenciario situado en el barrio de Parque Patricios.
"Un autobomba de los Bomberos de la Ciudad colisionó contra un colectivo y un auto particular y embistió contra el paredón de la Cárcel de Caseros. Tres bomberos atrapados y fueron liberados", detallaron fuentes oficiales a El Destape.
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Según detallaron las fuentes consultadas, los bomberos son del Cuartel Parque Patricios II y si dirigían a un incendio en la calle Bulnes, que finalmente fue extinguido. En este marco, SAME se encuentra atendiendo a siete Bomberos lesionados, por el momento sin gravedad. "Se trasladó al Hospital Penna a un masculino y un femenino con diagnóistico traumatismo de craneo sin pérdida de conocimiento", agregaron.
Del operativo que se desplegó esta semana participaron el Ger Caballito, Ger Saavedra, Dotación de Estación Barracas, y la Unidad médica.