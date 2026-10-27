Iban a apagar un incendio, chocaron y se embistieron contra la excárcel de Caseros: hay diez heridos

Un camión de bomberos chocó este martes contra la cárcel de Caseros cuando se dirigía a apagar un incendio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El siniestro involucró al camión de bomberos, además de un colectivo y un auto particular, provocando que la autobomba impacte contra el frente del ex complejo penitenciario situado en el barrio de Parque Patricios.

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"Un autobomba de los Bomberos de la Ciudad colisionó contra un colectivo y un auto particular y embistió contra el paredón de la Cárcel de Caseros. Tres bomberos atrapados y fueron liberados", detallaron fuentes oficiales a El Destape.

Según detallaron las fuentes consultadas, los bomberos son del Cuartel Parque Patricios II y si dirigían a un incendio en la calle Bulnes, que finalmente fue extinguido. En este marco, SAME se encuentra atendiendo a siete Bomberos lesionados, por el momento sin gravedad. "Se trasladó al Hospital Penna a un masculino y un femenino con diagnóistico traumatismo de craneo sin pérdida de conocimiento", agregaron.

Del operativo que se desplegó esta semana participaron el Ger Caballito, Ger Saavedra, Dotación de Estación Barracas, y la Unidad médica.