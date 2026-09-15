Homicidio vial: condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que mató a una madre y su hija en Rosario

La Justicia de Rosario condenó a 16 años de prisión a Agustín López Gagliasso (21), el joven imputado por el doble crimen vial de la costanera en el que murieron las cordobesas Tania Gandolfi (41) y su hija mayor, Agustina García (17), el 21 de enero de 2025. A su vez, fue inhabilitado para conducir autos por 10 años.

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El tribunal, integrado por las juezas Silvana Lamas Gonzalez, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, encontró culpable al tiktoker por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves. “Es la pena más alta en la provincia y también a nivel nacional para este tipo de calificaciones de homicidios”, dijo una de las fiscales del caso.

Las juezas Pedrana y Álvarez consideraron que el joven pudo representarse claramente el riesgo de muerte que generaba al conducir a más de 120 km/h por una zona céntrica y peatonal mientras perseguía a un motociclista tras un altercado en el túnel Arturo Illia, sin importar las consecuencias, tal cual había sostenido la Fiscalía.

Durante los alegatos de clausura, las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, aseguraron que hubo dolo, al igual que el abogado querellante Claudio Puccinelli (representante de la familia García).

Por su parte, la defensa buscó que el caso fuera considerado un homicidio culposo. El abogado de Gagliasso sostuvo durante el juicio que su representado debía responder por lo ocurrido, pero rechazó que hubiera actuado con dolo eventual y planteó que perdió el control del Peugeot 206 sin tener la intención ni la representación concreta de causar una muerte.

Tras la audiencia, la fiscal Piazza habló con los medios y aclaró que los fundamentos de la condena se conocerán dentro de los próximos 10 días. El joven de 21 años por su parte, deberá cumplir la pena en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero.

Cómo fue el accidente fatal por el que fue condenado Gagliasso

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2025 en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca, en plena costanera rosarina. Según la investigación, López Gagliasso manejaba un Peugeot 206 a 120,7 kilómetros por hora, una velocidad que duplicaba el máximo permitido en la zona. En el auto iba acompañado por Giovanna R., que también resultó herida.

La reconstrucción del caso indicó que el acusado circulaba por la avenida Illia tras una discusión de tránsito con un motociclista. En ese contexto, realizó maniobras en zigzag y perdió el control del auto, que se subió a la vereda y embistió a la familia cordobesa que se encontraba de vacaciones durante el verano.

Tania y Agustina murieron en el acto, mientras que la hija menor, Victoria (6), fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y logró recuperarse. El padre, Diego García (45), sufrió lesiones leves que no requirieron internación.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) constató que el joven nunca utilizó el freno antes de perder el control del coche y un examen de alcohol en sangre determinó que el conductor tenía 0,2 de alcohol por litro de sangre. “Dada la entidad del daño, sería un dato más", afirmó una de las fiscales al presentar las pruebas.

El testimonio clave de la acompañante del tiktoker

Un eje central presentado por la fiscal Mariana Piazza Iglesias fue el relato de Giovanna R.. Considerada por el MPA tanto testigo como víctima, ya que sufrió un traumatismo abdominal y requirió internación, su testimonio reveló el clima de desesperación previo al impacto.

La joven relató que comenzó a alarmarse cuando el auto incrementó abruptamente la marcha. Le pidió reiteradamente al conductor que detuviera la marcha e incluso le advirtió: “Pará porque nos vamos a matar”. Asimismo, describió a López Gagliasso como “enceguecido” o "cegado" tras discutir con el motociclista.

A pesar de los constantes reclamos para que redujera la velocidad, no obtuvo respuesta. La testigo señaló que sintió un temor extremo antes del desenlace, se agarró con fuerza y no llegó a percibir el choque. Minutos después, logró salir sola del coche herida y ensangrentada para pedir auxilio.

La evaluación del testimonio de la chica, la reconstrucción de la velocidad, las maniobras previas y el presunto episodio con el motociclista fueron piezas fundamentales para la sentencia.