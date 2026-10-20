Mariano Páez, padre de Agostina Páez, es indagado este martes en la Fiscalía de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. Está detenido desde el viernes pasado junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, acusado de llevarse $1,5 millones de la caja de un comercio. La Justicia analiza un video de las cámaras de seguridad que registró el momento.

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Agostina Páez es la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en una causa por injuria racial, después de que se difundieran imágenes en las que hacía gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. Volvió a la Argentina en abril de este año.

Qué se ve en el video

En las imágenes aparece una cajera que cuenta fajos de billetes y separa distintas sumas sobre el mostrador. Parte del efectivo queda cerca de la ventanilla de atención al público. Según la investigación, Páez aprovechó una distracción de la empleada para meter la mano por esa abertura y llevarse el dinero, que después habría entregado a su pareja.

La maniobra se distingue con claridad en el video, aunque no se ve quiénes son los responsables porque el vidrio y la estructura de la ventanilla tapan parte de la escena. Aun así, fuentes judiciales confirmaron que la grabación es auténtica, aunque fue filmada desde una pantalla y no es el archivo original. El hombre que aparece al final de la secuencia es Páez, que fue identificado a partir de otra cámara del local.

Cómo fue el hecho

Ocurrió el 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal de Lo Bruno, una firma de materiales para la construcción ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado. De acuerdo con la reconstrucción, Páez y Batule entraron al local y se acercaron al sector de cajas. Los responsables del comercio hicieron la denuncia a partir de lo que registraron las cámaras.

El fiscal Emanuel Sabater pidió una serie de medidas que autorizó el juez de Control y Garantías Silvio Salice. El viernes, la Policía allanó una vivienda de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña, y detuvo a la pareja. Allí se secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y ropa que sería de interés para la causa.

La causa está caratulada como hurto, un delito que el Código Penal castiga con penas de un mes a dos años de prisión. El abogado de ambos, Sebastián Robles, adelantó que pedirá las excarcelaciones durante la audiencia. La Fiscalía, en cambio, sostendrá que deben seguir detenidos. La decisión quedará en manos del juez de Control y Garantías.