Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron sanciones disciplinarias contra 38 trabajadores que habían reclamado por mejoras salariales al gobierno de Javier Milei. A los afectados se les había iniciado un sumario administrativo por las protestas.

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Ante esta decisión, la Junta Interna de ATE del Hospital convocó a una movilización para este martes 24 a las 7 de la mañana frente al establecimiento. Del grupo de 38 trabajadores, 10 tienen pedido de cesantía -aunque uno solo se haría efectivo de inmediato- mientras que otros nueve cuentan con tutela gremial. El resto se ve afectado por suspensiones.

"No les perdonan haber salvado al Hospital del vaciamiento el año pasado", señalaron desde el gremio y precisaron que el Consejo de Administración comenzó a enviar el viernes desde las 18 las notificaciones que -según ATE- llevan las firmas de Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem.

El argumento de la Dirección del Hospital Garrahan

Por su parte, la Dirección del Garrahan emitió un comunicado en el que aseguran que "hace un año, un grupo de sindicalistas malintencionados tomaron las oficinas de la Dirección Médica. Este hecho fue de una gravedad absoluta, considerando que se trata del principal centro pediátrico de alta complejidad del país.Todo lo hicieron bajo el mismo modus operandi de siempre: instalando el caos con fines meramente políticos".

"Pero en el Nuevo Garrahan no hay lugar para quien quiere destruirlo. Cualquiera que intente perjudicar el funcionamiento del hospital y el bienestar de los niños, recibirá la sanción correspondiente", sostuvo la Dirección, que también destacó que la institución "transita un período de crecimiento e inversión sin precedentes y cada día está más cerca de ser el mejor hospital de América Latina. No puede haber lugar para quien infrinja las normas y perjudique este proceso".

El reclamo del sindicato

En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) rechazó un “nuevo ataque injustificado” de la dirección del hospital luego de que las autoridades designadas por la intervención anunciaran este viernes 20 de noviembre sanciones disciplinarias contra 38 trabajadores por la protesta de octubre de 2025 en las oficinas de la Dirección Médica.

APyT explicó que las sanciones buscan tapar el ajuste: “Al mismo tiempo que recortan el 10 % del presupuesto al Hospital, nos quieren despedir y suspender”. La entidad calificó la medida como “una cortina de humo para que no se discuta lo importante: el Presupuesto 2027 recorta un 10% los fondos para el hospital de las infancias”. mil millones de pesos menos y no se repondría a los 350 profesionales que abandonaron la institución médica el año pasado por los bajos salarios.

Nueva protesta y movilización

La protesta de este martes se realizará en el acceso de Combate de los Pozos 1881. A las 12, los delegados prevén realizar allí un acto y una conferencia de prensa. La junta interna denunció que las autoridades pretenden aplicar las medidas “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.

El gremio afirmó que la Justicia rechazó las acusaciones de una denuncia penal presentada por las autoridades. También sostuvo que, para hacer efectivas las sanciones contra los representantes electos de ATE y de APyT, el hospital deberá obtener previamente el desafuero sindical.

El financiamiento del hospital es otro punto de disputa. Según los estados contables que la APyT obtuvo mediante un amparo, los aportes de la Nación pasaron de $ 304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, un año con 31,55% de inflación. El gremio sostiene además que la dotación de enfermería bajó de 2000 a unas 1350 personas, según consignó la agencia Noticias Argentinas.