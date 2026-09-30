Diputados y familiares activan en el Congreso para renovar la emergencia pediátrica

A semanas del vencimiento del plazo de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, diputados del peronismo presentaron este miércoles una nueva iniciativa legislativa de Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud. Además, los dirigentes de la oposición se reunieron con familiares de pacientes del Hospital Garrahan, el centro pediátrico más grande del país.

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Desde las organizaciones de familiares de pacientes pediátricos cuestionan que el Gobierno incumple con la Ley de Emergencia Pediátrica, promulgada sin fondos el año pasado. Sin embargo, desde el Ejecutivo Nacional rechazan la postura de los familiares y de los gremios de salud pediátrica. Fuentes del Ministerio de Salud dijeron a El Destape que "la emergencia nunca fue necesaria" y que "el Hospital Garrahan tenía que ordenar sus cuentas para poder dar los aumentos necesarios para el personal". "Este reordenamiento incluso permitió iniciar un plan de obras inédito en la historia del Hospital, que incluye desde la instalación de un acelerador linear, pasando por la ampliación del área de trasplante de médula ósea o la renovación de quirófanos, hasta cambiar camas de internación que tenían la misma edad que el hospital", agregaron.

Los familiares cuentan otra historia con testimonios de pacientes y seres queridos. Por eso que desde Soy Garrahan, organización de familiares de pacientes del hospital, convocaron a una actividad conjunta con Madres de Plaza de Mayo para el jueves 15 de octubre, seis días antes del límite para el vencimiento de la ley. Se colocará una "muñeca quitapenas" en cada baldosa de la Plaza de Mayo, en representación de los niños de todo el país, a los que "les están faltando medicaciones, insumos" y "les están retrasando consultas y tratamientos".

El proyecto de ley

Este miércoles, se reunieron en el Congreso diputados de Unión por la Patria (UP) y familiares de pacientes, quienes diagramaron una agenda conjunta para las próximas semanas. Además, fuentes legislativas señalaron que también estuvieron en el encuentro profesionales del sector y técnicos, con el objetivo de profundizar el tema.

El proyecto de ley, que lleva la firma de varios diputados de UP (entre ellos Pablo Yedin, Claudia Palladino Paula Penacca, Ana María Ianni, Cecilia Moreau, German Martínez, Ariel Rauschenberger, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Julia Strada) dispone la "asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país". Además, contempla la "asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica".

Respecto a los salarios del personal, establece la "recomposición inmediata" de los mismos. "La remuneración no podrá ser inferior, en términos reales, a la vigente en noviembre de 2023, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y deberá actualizarse, como mínimo, en forma mensual conforme la variación de dicho índice", establece.

Un punto clave del proyecto es la búsqueda de "revertir el éxodo de recursos humanos calificados", mientras los trabajadores del Garrahan describen que cada vez son más los profesionales que se van del establecimiento a trabajar en otros lugares. Es por eso que el texto exige la "recomposición de la planta funcional de los establecimientos públicos de salud de atención pediátrica, mediante el llamado a concurso público de antecedentes y oposición para la cobertura de los cargos vacantes existentes".

Los fundamentos

En los fundamentos, los legisladores del peronismo plantearon que el proyecto "tiene por objeto dar continuidad y estabilidad a las políticas destinadas a garantizar el derecho a la salud de niños", ante el vencimiento de la emergencia, con plazo límite para el 21 de octubre. "Próximo a completarse el plazo anual previsto por aquella ley, corresponde evitar que su vencimiento produzca una discontinuidad en las medidas destinadas a proteger estos derechos", señalaron.

La iniciativa intenta ir desde esa "respuesta extraordinaria" hacia un marco que asegure continuidad y previsibilidad en la norma. "La atención pediátrica de alta complejidad y la formación de los recursos humanos en salud requieren políticas que trasciendan una emergencia temporal y permitan planificar recursos, infraestructura, medicamentos, tecnologías, dotaciones de personal y especialidades críticas", sostuvieron los diputados de UP.

Este martes, comenzó el camino legislativo, que se prevé con críticas al oficialismo y resistencia del Gobierno: el año pasado, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica (aunque luego el Congreso la ratificó) y, este año, el libertario podría seguir el mismo rumbo. Está por verse la respuesta de la sociedad, cada vez más cansada ante el agobio de las imposibilidades económicas diarias.