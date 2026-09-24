Horror en Córdoba por el hallazgo de un bebé sin vida: la hipótesis de la fiscalía

Un terrible hallazgo conmocionó a los vecinos de Villa de María del Río Seco en el norte de la provincia de Córdoba: en las últimas horas, encontraron el cuerpo sin vida de un bebé dentro de una bolsa de residuos en el pasaje Eva Perón de la mencionada localidad.

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La noticia se conoció el martes por la tarde, cuando una vecina encontró la bolsa y se comunicó inmediatamente con la policía local. A partir de aquel aviso se desplegó un operativo en el lugar y comenzó una investigación, que quedó a cargo de la fiscal de Instrucción de Dean Funes, Analía Cepede.

Desde el inicio, lo principal fue intentar establecer quién era el bebé y cuánto tiempo llevaba muerto. Por el momento, su identidad no fue determinada y tampoco se estableció oficialmente la hora, lugar y causa del fallecimiento.

El cuerpo no estaba completo

La fiscal Cepede confirmó que el cuerpo del bebé no estaba completo al momento del hallazgo y explicó que, por sus dimensiones, no se trataba de un feto sino de un nene que ya llevaba varias semanas de vida.

Uno de los aspectos que se intenta determinar es si las lesiones observadas en los restos se produjeron antes o después de la muerte. Entre las principales hipótesis que analiza la Justicia aparece la posibilidad de que animales de la zona hayan intervenido sobre el cuerpo una vez que fue abandonado.

La circunstancia todavía no fue confirmada y deberá ser esclarecida por pericias forenses. También se informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba.

Revisan historias clínicas para intentar identificar al bebé

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, los investigadores avanzan con distintas medidas para intentar reconstruir qué fue lo que pasó. Una de ellas consiste en revisar las historias clínicas de mujeres que hayan dado a luz durante un período compatible con la edad estimada del bebé.

La fiscalía analizará registros de hospitales públicos y de establecimientos privados de la zona, aunque tampoco se descarta que el nacimiento haya ocurrido fuera de un centro de salud. Esa posibilidad también forma parte de la investigación.

La autopsia será clave para determinar la causa y el momento aproximado de la muerte. Hasta el momento no se pudo oficializar la identidad del bebé ni la causa de su muerte. Tampoco hay personas detenidas o imputadas por el caso, pero la investigación continúa abierta mientras la Justicia intenta responder las principales preguntas tras el macabro hallazgo.