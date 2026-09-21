Horóscopo semanal: predicciones del 21 al 27 de septiembre de 2026 y qué le espera a cada signo

La última semana completa de septiembre llega con cambios en el panorama astrológico. De acuerdo a las predicciones de la astróloga Jimena La Torre, la Luna creciente marcará buena parte de los próximos días y pondrá el foco en distintos aspectos de la vida cotidiana, desde los vínculos afectivos hasta los proyectos personales y profesionales.

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Del lunes 21 al domingo 27 de septiembre, cada signo tendrá una energía particular y una carta del Tarot asociada a la suerte de la semana. Algunas predicciones apuntan al amor y los reencuentros, mientras que otras ponen el acento en el trabajo, el dinero, los estudios o la posibilidad de iniciar nuevos proyectos.

Horóscopo semanal: qué le espera a los 12 signos para esta semana

Aries

La Luna creciente en Sagitario potencia el magnetismo y puede impulsar a los arianos a dar el primer paso hacia un viaje o una nueva experiencia. La carta de la suerte es el Caballero de Bastos, vinculada con el avance, la valentía y los nuevos desafíos.

Tauro

La semana invita a expresar el afecto con mayor calidez y generosidad. En el plano material, la carta del As de Oros señala, dentro de la interpretación de La Torre, un momento favorable para consolidar la economía y buscar mayor bienestar.

Géminis

El comienzo de la semana puede favorecer el atractivo personal y, especialmente, las conversaciones con personas importantes para cerrar negocios o proyectos. Su carta de la suerte es el Rey de Espadas, asociada con la claridad y la firmeza al comunicar ideas.

Cáncer

Los próximos días estarán atravesados por la necesidad de reconocer el propio valor en los vínculos. El Tres de Copas aparece como carta de la suerte y pone el foco en los encuentros, los festejos, el afecto y los reencuentros.

Leo

La Luna creciente en un signo de fuego afín refuerza el carisma y la confianza de los leoninos. La predicción también señala deseos de superación, especialmente en el ámbito profesional. La carta de la suerte es el Caballero de Espadas.

Virgo

El tránsito lunar por Capricornio propone prestar mayor atención a las emociones y, al mismo tiempo, incorporar estudios, inteligencia y discernimiento. El As de Espadas acompaña al signo y, según La Torre, puede ser una semana para tomar decisiones firmes en el terreno laboral.

Horóscopo 2026.

Libra

Hacia el final de la semana, el ingreso del Sol en Libra favorecerá los encuentros, los planes grupales y las alianzas afectivas. El Rey de Copas es la carta de la suerte y está relacionado con la búsqueda de armonía emocional y el disfrute de los vínculos.

Escorpio

Venus transitando por Escorpio intensifica la necesidad de sentirse correspondido y valorado en el amor. La carta de la suerte es el Tres de Bastos, que acompaña una semana marcada por la pasión y por las ganas de liberar tensiones, incluso mediante una escapada.

Sagitario

La Luna creciente en el propio signo potencia el entusiasmo, la motivación y el espíritu aventurero. Para los sagitarianos, el Caballero de Copas es la carta de la suerte y aparece asociado con la apertura emocional y las propuestas románticas.

Capricornio

La Luna en Capricornio moviliza emociones profundas y puede favorecer momentos de mayor cercanía dentro de la pareja. El As de Bastos acompaña al signo y, en la interpretación de La Torre, representa una oportunidad para recuperar vitalidad y poner en marcha proyectos que estaban pendientes.

Acuario

La llegada de la Luna creciente al signo pone el foco en actividades de desarrollo vinculadas con organizaciones consolidadas. La carta de la suerte es el Rey de Oros, asociado con la construcción de alianzas sólidas y prósperas.

Horóscopo 2026.

Piscis

La Luna creciente impulsa a los piscianos a expresar sus sentimientos a través de acciones concretas. El Tres de Oros es la carta de la suerte y señala, según la predicción, un período apropiado para estructurar proyectos importantes con una mirada puesta en el futuro.