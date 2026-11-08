A qué hora es la cadena nacional del papa León XIV con Milei en CABA: dónde ver por TV

A qué hora es la cadena nacional y misa del papa León XIV en CABA: dónde ver por TV. Foto: NA

Del 8 al 11 de noviembre los argentinos recibirán, luego de 39 años de la última visita de un Sumo Pontífice, al Papa León XIV. Se trata de uno de los eventos históricos más grandes de las últimas décadas, por lo que desde el Gobierno Nacional decidieron transmitirlo durante dos cadenas nacionales.

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Desde la Casa Rosada informaron que se transmitirán dos momentos claves de la visita del líder de la Iglesia Católica: el encuentro con autoridades en el Palacio Libertad y la misa central que dará en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires.

Habrá dos cadenas nacionales durante la visita del Papa León XIV. Foto: LUDOVIC MARIN - AFP

A qué hora es la cadena nacional de CABA del papa León XIV con Javier Milei

La primera cadena será el domingo 8 de noviembre a las 19 horas, y estará presente también el Presidente Javier Milei.

A qué hora es la cadena nacional de la misa del papa León XIV en CABA

Al día siguiente, el lunes 9 a partir de las 11:30, la señal oficial transmitirá desde el barrio de Palermo la primera de las tres misas que dará el Sumo Pontífice a lo largo de su estadía. Ambos momentos se podrán ver por todos los canales de televisión abierta y emisoras de radio del país.

En lo que respecta al encuentro con autoridades nacionales, dirán presentes Victoria Villarruel, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, mandatarios provinciales, senadores y diputados. Previamente, el Papa León XIV se reunirá en Casa Rosada con Javier Milei, tras su arribo alrededor de las 16:30 horas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Cómo es la agenda del Papa León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentros protocolares

16:30: bienvenida oficial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

bienvenida oficial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Homenaje en el monumento a San Martín, en la plaza San Martín.

17:50: reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada .

. Encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (ex CCK).

Lunes 9 de noviembre: la jornada más intensa en CABA

9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad atendidas en la institución.

visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad atendidas en la institución. 11:30: misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

16:10: visita a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

visita a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Encuentro con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, con homilía del Santo Padre.

Martes 10 de noviembre: encuentro con jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires

7:30: salida desde Aeroparque rumbo a Córdoba.

salida desde Aeroparque rumbo a Córdoba. 10:00: misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16:55: regreso a Buenos Aires.

regreso a Buenos Aires. 20:15: vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: Devoto, Luján y despedida