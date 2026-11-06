León XIV saludó a Lula, quien le agradeció "de corazón" y le pidió visitar Brasil

Durante su vuelo hacia Uruguay, el papa León XIV saludó este viernes al presidente de Brasil, Lula Da Silva, a quien le deseó que su Nación tenga "unidad y paz". Tras recibir el mensaje, el mandatario brasileño le agradeció "de corazón" y le pidió que visite el país.

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"Agradezco de corazón el mensaje de Su Santidad. Que las bendiciones de Dios nos ayuden a gobernar para todos los brasileños y que nuestra nación siga unida rumbo a un futuro de paz, esperanza y justicia para todos", escribió Da Silva en su cuenta de X, quien fue reelegido hace dos semanas tras vencer en balotaje a Flávio Bolsonaro.

El Presidente brasileño aprovechó para reiterar su invitación para que el Sumo Pontífice visite en el futuro Brasil, donde miles de fieles lo esperan "con mucho cariño, acogida y fe".

Qué le dijo el Papa a Lula

Al atravesar cielo brasileño mientras volaba hacia el aeropuerto de Montevideo, el papa León XIV envió saludos a Lula Da Silva. "Envío cordiales saludos a Vuestra Excelencia y a sus ciudadanos, e invoco sobre la nación los dones de la unidad y de la paz de Dios Todopoderoso", dijo, según el sitio Vatican News.

Su mensaje forma parte de una práctica protocolar del Vaticano desde 1964, cuando comenzó duna costumbre en la que el líder del Vaticano remite saludos de cortesía mandatarios de los Estados soberanos cuyos territorios atraviesa durante sus viajes.

El contacto tuvo lugar mientras el pontífice se trasladaba al primer destino de su gira por Sudamérica, que también incluirá a la Argentina y Perú. Los otros líderes a los que saludó fueron los de Italia, Francia, Argelia, Mauritania y Senegal.