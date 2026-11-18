Cuando despegó desde Cabo Cañaveral, el 5 de septiembre de 1977, nadie imaginaba que seguiría “hablándonos” casi medio siglo después. Pero mañana, miércoles 18 de noviembre, la pequeña viajera estelar Voyager 1 se convertirá en el primer objeto fabricado por la humanidad que llega a estar a un día luz de la Tierra. Según los cálculos de la NASA, el hito ocurrirá a las 10.16 UTC (las 7.16 am en la Argentina). En ese punto, la sonda estará a unos 25.900 millones de kilómetros de casa.

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En realidad, un día luz es una medida de distancia, no de tiempo: es el espacio que recorre la luz en el vacío durante 24 horas… a 300.000 km por segundo [o, más exactamente, 299.792]. Para ponerlo en perspectiva, la luz del Sol tarda poco más de ocho minutos en llegar a la Tierra. A partir de mañana, una orden enviada a la Voyager 1 demorará un día entero en llegar a destino, y la respuesta otro día más en volver: 48 horas de espera para la respuesta a una pregunta.

Las Voyager (I y II, lanzadas con 16 días de diferencia en orden inverso) fueron diseñadas para una misión de pocos años: explorar los planetas exteriores del Sistema Solar. La idea surgió en 1965, cuando un estudiante de doctorado del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), Gary Flandro, que calculaba trayectorias hacia los planetas exteriores, advirtió que a fines de los setenta Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno quedarían en posiciones que permitirían visitarlos a todos con una sola nave, aprovechando la gravedad de cada uno para impulsarse hacia el siguiente. Esa configuración se repite una vez cada aproximadamente 175 años.

El lanzamiento, desde Cabo Cañaveral

El plan original con cuatro sondas fue cancelado por los recortes presupuestarios de comienzos de los setenta, tras el fin del programa Apolo. Sus impulsores lo reformularon con un diseño más austero. Así nacieron las pequeñas viajeras interestelares.

Gemelas cósmicas

A diferencia de su gemela, que sí recorrió los cuatro planetas, la Voyager 1 solo visitó Júpiter y Saturno: su trayectoria, diseñada para pasar cerca de Titán, la sacó del plano en el que orbitan los planetas y le impidió seguir hacia Urano y Neptuno. En 2012 cruzó la heliopausa [la frontera en la que el viento de partículas que emite el Sol y su campo magnético se equilibran con la presión del medio interestelar] y se convirtió en la primera nave humana en navegar más allá de la influencia de nuestra estrella doméstica.

Pesaba 815 kilos al despegar y mide 3,8 metros de alto, casi como un auto chico. Tiene tres brazos y dos antenas largas como varillas; la del magnetómetro mide 13 metros. Todo lo que sabemos de lo que la rodea llega a la Tierra a través de un plato de 3,7 metros que debe apuntar siempre hacia nosotros. Su transmisor tiene apenas 23 vatios, la potencia de la lamparita de una heladera, y envía datos a 160 bits por segundo. Esa señal la captan las grandes antenas de la NASA en Goldstone (California), Canberra (Australia) y Robledo de Chavela (Madrid). En sentido inverso es todavía más lento: la Tierra le habla a 16 bits por segundo. Cada mensaje debe ser mínimo y cada orden, escueta.

Sus seis computadoras suman unos 68 kilobytes de memoria, lo que hoy usan electrodomésticos simples, y aun así los ingenieros las reprogramaron a miles de millones de kilómetros. Linda Spilker, científica jefa del programa y presente en el JPL el día del lanzamiento, dijo en una entrevista reciente con El País que nunca imaginó que la misión duraría tanto.

Como su hermana melliza, lleva a bordo un disco de oro con saludos en 55 idiomas, música y 116 imágenes y sonidos de la Tierra por si algún día llega a cruzarse con una civilización extraterrestre. Es una cápsula del tiempo que atraviesa el vacío hacia las estrellas. Dentro de unos 40.000 años pasará a menos de dos años luz de AC+79 3888, de la constelación de la Osa Menor.

El disco de oro con mensajes para seres extraterrestres

Un milagro de la ingeniería

La Voyager I es casi un milagro de la ingeniería. Sus computadoras tienen una memoria ínfima para los estándares actuales y la nave funciona sin mantenimiento físico desde hace casi cinco décadas. La energía que alimenta sus equipos la producen tres generadores que transforman en electricidad el calor del plutonio-238. En 1977 entregaban 470 vatios; pero como éste se desintegra y van perdiendo unos cuatro vatios por año, hoy producen alrededor de la mitad. En los últimos años, los controladores la salvaron más de una vez: en 2023 dejó de enviar datos utilizables y lograron recuperarla; después activaron un transmisor de banda S que no se usaba desde 1981. A fines de octubre pasado volvió a quedar incomunicada durante dos días hasta que el equipo restableció el contacto. Los responsables de mantenerla con vida son un puñado de ingenieros, algunos de los cuales trabajan en la misión desde la década del 80.

Sus cámaras captaron imágenes que revolucionaron lo que sabíamos del vecindario cósmico: los volcanes de Ío, los anillos de Saturno. El 14 de febrero de 1990, por iniciativa de Carl Sagan, la nave giró su lente hacia atrás y fotografió la Tierra desde 6.000 millones de kilómetros: el “punto azul pálido” ocupa un solo píxel. Fue su última foto; ese día sus ojos se cerraron.

La agencia espacial estima que sus reservas se agotarán en la década de 2030. En ese momento, se interrumpirá definitivamente el débil murmullo que nos llega desde las profundidades del océano cósmico. Pero aunque perdamos todo contacto con ellas, no se detendrán. El 28 de enero de 2027, la Voyager 1 quedará también a un día luz del Sol. Su gemela, la Voyager 2, que lleva otra trayectoria y otra velocidad, se alejará un día luz de la Tierra en noviembre de 2035. Y un día luz es apenas el primer paso. Viajan a más de 60.000 kilómetros por hora, pero incluso a esa velocidad, según la NASA, necesitarán unos 18.000 años para recorrer un año luz.