Terrorismo de Estado en La Perla: identificaron los restos de ocho desaparecidos

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja anunció los nombres de ocho personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar cuyos restos fueron identificados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, en Córdoba. Se trata de Néstor Acosta, Pascual Ludueña, Mónica Protti de Guillén, Claudio Nardini, Juan Carlos Soulier, María Luisa Salto, Mercedes Ramírez y Cecilia Pessina. Las identificaciones fueron posibles gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que realizó análisis antropológicos y cotejos genéticos para devolverles su identidad a las víctimas del terrorismo de Estado.

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Los restos fueron recuperados durante las excavaciones realizadas en 2025 en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera. La investigación se desarrolla en el marco de la causa por enterramientos clandestinos y busca reconstruir el destino de las personas secuestradas y asesinadas durante la dictadura. Los análisis permitieron avanzar en la identificación de víctimas cuyos cuerpos fueron ocultados para borrar las huellas de los crímenes cometidos por el aparato represivo.

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