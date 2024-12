Son odontólogos de la Universidad de La Plata y brindan atención gratuita a jubilados y excombatientes de Malvinas: “Queremos devolverles la sonrisa”

Desde que asumió Javier Milei, el 10 de diciembre del 2023, el poder adquisitivo de los jubilados cayó un 25,2% en términos interanuales. En paralelo, los medicamentos aumentaron un 240% y, con los recortes anunciados las últimas semanas, entre 2 y 3 millones de jubilados se verán afectados por la restricción al acceso gratuito de los mismos. En este contexto, la Universidad de La Plata tomó la decisión de no dejar a ese sector de la sociedad desamparado.

“Además de atender a jubilados, también tratamos a todos los que son de barrios populares que lo necesitan y no tienen con qué pagarlo; quienes no tienen economía, tienen la facultad como hospital odontológico central”, explica a El Destape Gabriel Lazo, decano de la Facultad de Odontología de la UNLP.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De todas formas, jubilados y ex combatientes tienen prioridad, por lo tanto quienes no integren esos colectivos tienen que tener paciencia: “Son muchas las personas que tienen PAMI que son adultos mayores y que vienen a consultarnos porque necesitan de la atención; atendemos alrededor de 1500 pacientes por día, más allá de las personas mayores que se acercan a pedirnos ayuda”, menciona Gabriel a la vez que agrega: “El problema está en la economía, cuando vos no tenés economía no podés hacer absolutamente nada, no hay una posibilidad más que comer”.

El dentista suele ser uno de los médicos que más hace doler el bolsillo, sobre todo para personas de edad avanzada porque son quienes más necesitan prótesis, implantes, coronas y rehabilitaciones dentarias que, según describe Lazo, “tienen un valor bastante grande pero es difícil determinarlo porque varía día a día y si aumenta el dólar, aumentan los costos pero si baja el dólar el precio no se modifica”. Afortunadamente, la Universidad de La Plata cuenta con “las tecnicaturas de prótesicos dentales o de laboratoristas dentales y la de asistencia odontológica, como así también con un laboratorio montado en la facultad donde se desarrollan las prótesis que se necesitan”, especifíca el decano.

Toda la labor de la Facultad Odontológica puede resumirse en que “a los abuelos hay que respetarlos, hay que darles la posibilidad de tener una vejez digna. Si a una persona le faltan las piezas dentarias, esa persona se siente con la autoestima muy baja, entonces no sonríe y devolverle la sonrisa es devolverle la dignidad y la posibilidad de estar en contacto con las personas a nivel social. Ese es el verdadero motivo de nuestra institución”, expresa.

Hay otra razón que los llevó a enfocarse en jubilados y ex combatientes: “Lo necesitan mucho, más ahora que les sacan los medicamentos y la posibilidad de acceder a una atención odontológica”, subraya Lazo.

Esta labor de la Universidad de La Plata no se reduce únicamente a esa ciudad de la provincia de Buenos Aires: “Tenemos cerca de 52 centros operacionales en Quilmes, Berisso, Ensenada y Florencio Varela, también estuvimos en Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Misiones y Neuquén”, enumera el decano.

Con respecto a algunas informaciones falsas que se difundieron sobre esta decisión de la Facultad, Lazo aclara que quienes realizan esta atención gratuita son voluntarios profesionales: “No son alumnos, son profesionales de la Especialidad de Odontología Social y Comunitaria, son odontólogos muy preparados”.

En paralelo, con la quita de medicamentos a quienes cobran más de $400.000 anunciada por el gobierno, los veteranos de Malvinas también fueron despojados de los remedios que necesitan para, como comunicaron al director del PAMI a través de una carta documento, ‘tratamientos crónicos que guardan estricta relación con el hecho bélico que tuvo lugar en el año 1982’. El decano de la Facultad de Odontología de la UNLP, relata que ha tenido cercanía con ex combatientes, sobre todo porque se han acercado a la Universidad para pedir ayuda: “Al igual que con los jubilados, estamos cumpliendo con una necesidad de esa población”, destaca.

La Universidad de La Plata es una de las tantas que sirven como ejemplo para resaltar la importancia de la educación pública como crecimiento social de algunos sectores menos pudientes: “Los alumnos vienen de todos lados a estudiar, no es que son de una élite, al contrario, gran cantidad de chicos pobres vienen a estudiar y reciben becas, elementos de traslado, entre otros. Hay además un comedor que también es un albergue estudiantil para que los alumnos se desarrollen y así lograr que haya más egresados que ingresantes. Son el futuro del país, que necesita nutrirse de educación pública ”, detalla Gabriel.

Además de enaltecer las universidades nacionales y su rol social, Lazo también resalta que “no es ninguna pérdida de tiempo o dinero” lo que hacen con jubilados y ex combatientes, porque para él “es una inversión para que esas personas tengan una mejor calidad de vida, que vuelva su autoestima a lo más alto; para eso está la Facultad de la Universidad de La Plata”.

En esa misma línea, apunta a quienes celebran los ajustes de Milei a los jubilados: “Tienen que pensar que les va a tocar y cuando les toque vamos a ver, si de tocarle de la misma manera que ahora, piensan lo mismo. Alguien que piensa de esa forma claramente no tiene problemas económicos, porque cada uno cuando envejece necesita siempre del otro, hasta para moverse”, sentencia.

El Presidente, en su afán por justificar el desfinanciamiento a las universidades, deslizó innumerables frases, entre las cuales calificó a la universidad como "un subsidio de los pobres a los ricos", hablando del "mito" de su gratuidad. Lazo, en este sentido, cree pertinente hacer una distinción sobre lo que sucede puertas adentro de la facultad, como pilar fundamental para la producción de un país: “No se paga la universidad solamente con la plata de quienes están afuera de ella, también se paga con los que están adentro, no solo porque pagamos impuestos, sino porque nosotros producimos salud. La producción es muy difícil y encima no se ve, entonces lo que no se ve no se puede mostrar, pero los invito a venir a recorrer nuestra facultad para que vean cómo estamos y de qué manera atendemos a la población”, cierra.