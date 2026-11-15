La historia detrás de “Un nuevo sol”, la canción que hizo emocionar a León XIV en Argentina

Durante los minutos finales de la misa en Luján, mientras el Papa León XIV saludaba uno por uno a los cardenales argentinos que lo acompañaron en su última homilía en el país, un hombre se subió al escenario del Coro Municipal de la ciudad, quienes estuvieron a cargo de la musicalización del evento. Saludó al director del grupo y se sumó a cantar el estribillo de Un nuevo sol, el tema que sonó en bucle durante la gira apostólica del sumo pontífice a la Argentina.

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Visiblemente emocionado, fue captado ante las cámaras mientras cantaba a viva voz junto a los miembros del coro. Su nombre es Alberto Croce, es militante social y fue el autor de esa canción que el año pasado cumplió cuarenta años. En diálogo con El Destape, Croce contó cómo fue el proceso de creación y sus sentimientos encontrados con una pieza que, cuatro décadas después, todavía resuena en todos los rincones de la Argentina.

Alberto Croce, el hombre detrás de "Un nuevo sol", la canción que recibió a León XIV en Argentina.

La canción nació en septiembre de 1985, previo al Encuentro Nacional de Jóvenes que la Iglesia y la Conferencia Episcopal Argentina organizaron en la provincia de Córdoba. Se trató del primer evento masivo convocado por la Iglesia católica tras el fin de la dictadura militar.

El escenario político y social era tenso. Con una democracia naciente, aunque débil todavía, con el fantasma de la represión todavía respirándole la nuca y queriéndole marcar la cancha al poder político del Raúl Alfonsín, la Iglesia Católica se debatía hacia dentro qué papel iba tomar en la nueva Argentina. El Concilio Vaticano de los años sesenta y el papado de Juan Pablo II habían influido en la nueva generación de sacerdotes, laicos consagrados y activos diocesanos, quienes confluyeron en la organización del encuentro en Córdoba. Croce, entonces miembro de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (la congregación de San Juan Bautista de La Salle) y en representación del Movimiento Juvenil Lasallano, fue parte de esa experiencia.

El Destape (ED): ¿Cómo surgió la idea de escribir la canción?

Alberto Croce (AC): Hay que conocer el contexto. En 1985 yo hacía dos años que participaba del área juvenil de la pastoral. Fue justo cuando recuperamos la democracia. En ese año se decidió hacer el Encuentro Nacional de Juventud de la Iglesia. Fue una movida gigantesca, muy grande. Para esa época era desconocida casi. Cuando se plantea hacer el encuentro, entre todo lo que había que hacer, estaba la necesidad de pensar una canción del encuentro. Se le pidió a las comunidades y a las iglesias que mandaran canciones. Yo sentí que había que ponerle mensaje, contenido y compromiso, porque me parecía que lo que había no acompañaba los procesos que la Iglesia latinoamericana atravesaba en esos momentos. Hubo votaciones y finalmente salió elegida como la canción para el encuentro, un Nuevo Sol, que en realidad se llamaba La Nueva Civilización, pero como como la primera parte era Un Nuevo Sol, quedó con ese nombre.

ED: ¿Y qué procesos atravesaba la Iglesia en América Latina?

AC: Eran tiempos complicados. Por un lado, estaba todo el entusiasmo de la recuperación de la democracia, pero por otro lado estaba la gran amenaza de que los militares volvieran a tomar el poder. Principalmente por la amenaza que se sentía por los juicios. Había entonces un gran debate hacia dentro de la Iglesia. Un sector pedía la reconciliación, que en la práctica se traducía en ‘hagamos borrón y cuenta nueva y salgamos adelante’. Y otro sector, que era en el que yo estaba, que no sé si era mayoritario, pero tenía fuerza, que planteaba que había que hacer los juicios.

ED: El papa Paulo VI habló alguna vez de la civilización del amor, un concepto que aparece en la canción. ¿Qué imagen había de Paulo y del Concilio Vaticano II en los '80, en la previa al encuentro de Córdoba?

AC: Sí. Pablo VI había hablado de la civilización del amor y la había puesto como un horizonte, como una expectativa y como un deseo muy profundo. Después eso lo fueron tomando otros papas y apareció finalmente en el Magisterio de la Iglesia y todavía hoy lo mencionan. En la última encíclica de León XIII se lo menciona claramente. Pero en el contexto de 1985, el concepto de civilización del amor se podía transformar en una cosa muy flojita. Algo si querés ingenuo. Pero que era muy potente la idea y que había que darle contenido.

ED: ¿Y en donde sentís que lograste apuntar a eso?

AC: Yo lo quise mencionar expresamente en varias partes, por ejemplo cuando dice “La justicia es la fuerza de la paz / el amor que nos hace perdonar / Y la verdad es la fuerza que nos da liberación, traducía en otras palabras la idea de memoria, verdad y justicia que en ese momento todavía no estaba ni planteado así, pero ya las ideas daban vueltas en ese sentido. Por eso yo las quise poner en la canción. El objetivo final era expresar de qué se trata la civilización del amor, cómo se construye y qué tiene que pasar para que se construya. Así que para mí eso fue uno de los elementos importantes y creo que también por eso la canción este pegó mucho.

ED: Y hoy, cuatro décadas después… ¿Sentís que le agregarías algo si tuvieses que volver a escribirla?

AC: Me parece que hay elementos importantes en esta época que no están en la canción, pero creo que son parte de la civilización del amor y podrían agregarse. Por ejemplo, el cuidado de la tierra, la casa común, todo lo que expresó Francisco en Laudato Si me parece muy importante. También las cuestiones de la diversidad y de las diversidades, yo creo que hay que retomarla hoy. Y el otro tema que también me parece importante en la Argentina, por ejemplo, es la atención a las personas con discapacidad. Hoy creo que le agregaría esos temas.

ED: ¿Qué significa para vos que hoy la canción todavía suene?

AC: Para mí fue muy emocionante después escucharla en varios idiomas. Escucharla cantar, por ejemplo, cuando el Papa fue a Río de Janeiro. De hecho, se transformó en el himno de prácticamente de cuando vino Juan Pablo II la segunda vez. O sea, la canción ya tiene vida propia. Y ahora en el viaje de León XIV estuvo presente en un montón de lugares. Se cantó acá y me dijeron que también en Uruguay, en Perú y en Chile. Eso es una cosa muy fuerte para mí, me emociona mucho. Y una de las cosas que me impresiona es que es una canción que ya tiene 40 años y sin embargo yo creo que la gente, especialmente los jóvenes, no la sienten como una canción vieja.

ED: ¿A qué te referís con que no se siente como “una canción vieja”?

AC: Porque a veces pasa que hay canciones que uno las escucha, sobre todo canciones de Iglesia que la escuchas y decís "uy, esto es una canción vieja, de gente más grande”. Creo que los jóvenes en este caso no lo sienten así. Y salvando las distancias, me parece que tiene algo similar a lo que pasó con el rock nacional. Que es, más o menos, de la misma época y los pibes hoy lo cantan hoy como si fuera de ayer. Cuando escuchamos a los chicos cantando las canciones de Sui Generis o de Piero, Pedro y Pablo o mismo de Fito Páez, que es un poco más reciente, los jóvenes no los sienten como artistas viejos ni canciones viejas.