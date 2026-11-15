El Presidente de la Conferencia Episcopal afirmó que la visita del Papa fue "un oasis en el desierto"

Luego de la histórica visita del papa León XIV al país, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, aseguró que la llegada del Santo Padre fue "un oasis en el desierto, un espacio donde uno sacia la sed, descansa" y pidió "afrontar los temas sociales despojándolos de una intencionalidad partidaria".

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La gira de León XIV por Sudamérica generó una conmoción entre millones de fieles que salieron a las calles y buscan con desesperación algo en que creer. Durante cuatro días, el pueblo argentino protagonizó una masiva demostración de fe, emoción y convivencia, en medio de la crisis social que padece el pueblo. Sus palabras reflejaron el amor que le dio la tierra del papa Francisco. “Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible", vociferó el Papa con emoción durante la última misa en Luján.

Colombo destacó que, durante el paso del Sumo Pontífice por suelo argentino, "había una alegría muy intensa en todos". "Fueron días donde muchas de las tensiones que nos atraviesan a los argentinos quedaron de lado para escuchar, dejarnos interpelar, animarnos con un testimonio fuerte", apuntó. No obstante, aclaró que "no es un lugar para quedarse, es para seguir camino". En diálogo con radio Splendid, agregó: "Ahora volvemos al desierto cotidiano para avanzar y hacerlo más vivible".

La estadía del Papa se consolidó como un acontecimiento de primer orden al revelar una marcada distancia entre las demandas éticas de la ciudadanía y el modelo económico de mercado y el tono confrontativo impulsado desde las altas esferas del poder político.

En medio de los desesperados pedidos de diferentes sectores del pueblo, Colombo sostuvo que "los señalamientos sobre lo social" representan la "confirmación del camino emprendido por la Iglesia argentina, el eco de la doctrina social de la Iglesia se ha profundizado"

Desde la Iglesia descartaron que las lágrimas de Milei "hayan sido ficticias"

Colombo desestimó la posibilidad de que las lágrimas del presidente Milei durante la despedida del Papa en el aeropuerto "hayan sido ficticias". "Creo que son verdaderamente auténticas de emoción, de quienes participaron en distintos espacios, como la despedida que hizo el Presidente. Creo que todo el mundo estaba fascinado y conmovido", afirmó.

El Papa expuso el modelo libertario a través de su fuerte mensaje social: en el marco de diferentes discursos y visitas, habló y se acercó a las personas que no llegan a fin de mes, a los jubilados y a los discapacitados.

Desde la Iglesia descartaron que las lágrimas de Milei "hayan sido ficticias". (Foto: Los Andes).

Consultado sobre el diálogo entre la Iglesia y el Gobierno nacional, destacó que la visita del Sumo Pontífice permitió "perder la distancia y animarnos a un diálogo posible".

"Poder interactuar en una organización tan exitosa y haber hecho una sinergia tan positiva marca lo que puede ser la vida cuando nos arremangamos y trabajamos todos juntos", destacó.

Asimismo, consideró que algunas instituciones necesitan una "renovación de dirigencia". "Es imprescindible una mayor apertura, renovación, capacidad de dialogar los grandes temas de cada sector", dijo.