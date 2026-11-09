La historia del Monumento de los Españoles: qué significado tiene, cuándo se hundió y quién lo construyó

El Monumento de los Españoles es uno de los puntos más reconocibles de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra ubicado entre el cruce de las avenidas Libertador y Sarmiento y, además, será escenario de la misa central que el papa León XIV encabezará este lunes 9 de noviembre.

{{{htmlAmp}}}

Detrás de su imponente imagen, característica del territorio porteño, hay una historia de casi dos décadas de demoras, protestas y hasta el naufragio de un barco en el que se perdieron parte de sus esculturas originales.

Qué representa el Monumento de los Españoles: su historia y significado

Si bien se lo conoce como Monumento de los Españoles, su nombre real es Monumento a la Carta Magna y a las Cuatro Regiones Argentinas. Fue un regalo de España a Argentina, para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo en 1910.

La historia del Monumento de los Españoles.

El diseño pertenece al escultor catalán Agustín Querol y Subirats, que murió poco tiempo después comenzar el proyecto. Fue su discípulo Cipriano Folgueras quien continúo con su legado y, finalmente, el artista Antonio Moliné terminó la obra.

El monumento mide 24,50 metros de altura y combina mármol de Carrara, un basamento de granito y una fuente con figuras de bronce. Su estilo tiene influencias del Art Nouveau y se presenta como una lectura simbólica de la identidad nacional. Entre sus detalles se destacan:

La figura menina de mármol representa a la República en la cima y sostiene la llama de la libertad

En la base, se encuentra el Trabajo, esculpido en mármol , y cuatro alegorías de bronce que simbolizan Los Andes, el Río de la Plata, la Pampa y el Chaco.

, y cuatro alegorías de bronce que simbolizan Más abajo cuenta con referencias a la Paz, la Justicia y la Agricultura

a Grupos de trabajadores y estudiantes que avanzan hacia el texto del preámbulo de la Constitución.

La historia del Monumento de los Españoles.

Un camino lleno de obstáculos para llegar a Argentina

La historia esconde mucho más que un regalo: el monumento estuvo incompleto por más de 15 años. En marzo de 1916, el transatlántico Príncipe de Asturias, que transportaba cuatro esculturas de bronce que debían completarlo, chocó contra unas rocas frente a las costas de Brasil, en la zona de Ilhabela, y se hundió. Murieron alrededor de 450 personas, entre pasajeros y tripulantes.

Las piezas quedaron en el fondo del mar. Sin embargo, no fue el único problema. Una huelga en las canteras italianas de Carrara retrasó el envío de los nuevos materiales, y una tormenta quebró el brazo izquierdo de la figura que corona el conjunto. Cuando todo parecía listo, aparecieron fallas en el sistema hidráulico de la fuente y las veredas seguían sin terminarse.

Finalmente, la entrega oficial se concretó el 13 de marzo de 1927. El conde de Amalfi, en representación del rey Alfonso XIII, le entregó el monumento al presidente Marcelo T. de Alvear, casi dos décadas después de la celebración que le dio origen.

El escenario elegido para las misas papales

El Monumeto de los Españoles ya fue escenario de una Santa Misa: en junio de 1982, en plena guerra de Malvinas, Juan Pablo II celebró allí una misa por la paz. En el lugar se instaló una cruz de 35 metros y, según las estimaciones de la época, más de dos millones de personas se acercaron a la zona.

En 2019 fue declarado Monumento Histórico Nacional y, en 2022, se le aplicó una protección hidrorepelente para resguardarlo de la erosión, la lluvia y el musgo. Ahora, recibirá al papa León XIV para otra Santa Misa.