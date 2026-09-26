La historia de Charlie The Griffon, el perrito con cara de meme que representa distintos estados de ánimo.

Hay expresiones que dicen más que mil palabras y Charlie The Griffon parece haber encontrado la fórmula perfecta para demostrarlo. Este pequeño perro, conocido en redes sociales por su particular gesto serio, se convirtió en un fenómeno viral gracias a una cara capaz de transmitir cansancio, fastidio, desconcierto y hasta ganas de que nadie le hable.

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El protagonista es un Griffon de Bruselas que tiene su propio perfil en redes, donde sus fotos y videos lo muestran en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Un desayuno, un café, un paseo o simplemente una mirada fija a cámara alcanzan para que los usuarios encuentren en él una reacción para casi cualquier momento.

Y justamente ahí está la clave de su popularidad, Charlie funciona como un espejo de los estados de ánimo humanos, puede ser la cara de alguien que acaba de recibir una mala noticia, de quien lleva horas trabajando o de quien solamente necesita que termine el día.

La cara de Charlie que todos alguna vez pusimos

Las imágenes del perro comenzaron así a circular acompañadas por frases y situaciones con las que miles de usuarios se sienten identificados, su expresión parece especialmente diseñada para convertirse en meme.

La popularidad del perro también dio lugar a una particular manera de interpretar sus expresiones según el día de la semana. Como si tuviera un calendario emocional propio, Charlie parece atravesar los mismos estados de ánimo que cualquier persona que espera ansiosamente el próximo fin de semana.

Charlie The Griffon es un Griffon de Bruselas conocido en redes por sus graciosas expresiones.

Más que un simple perro viral, Charlie terminó convertido en una especie de traductor de emociones en internet. Sus seguidores pueden encontrar en una sola mirada la reacción que necesitan para expresar algo que, muchas veces, es difícil explicar con palabras.

¿Quién es Charlie The Griffon?

Detrás de las imágenes virales hay un perro real, un Griffon de Bruselas conocido como Charlie The Griffon, cuya presencia en redes gira alrededor de sus particulares gestos y de distintas escenas de su vida cotidiana.

En su perfil aparecen contenidos vinculados con momentos tan simples como tomar un café, desayunar, salir a pasear o enfrentar un lunes. Sin grandes trucos ni comportamientos extraordinarios, su principal atractivo está en algo mucho más sencillo: su cara.

Esa expresión le permitió trascender las típicas cuentas de mascotas y convertirse en un personaje reconocible para usuarios de distintos lugares.