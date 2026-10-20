Las cámaras de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) evalúan los pasos a seguir tras la reunión con funcionarios de la Secretaría de Transporte. Si bien todavía no hay una definición, fuentes de las empresas aseguraron a El Destape que no está prevista una medida de fuerza para el miércoles, día en que esperan llegar a un acuerdo con la Casa Rosada. "Creo que mañana es el 'Día D'", anticipan.

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Este martes, funcionarios de la cartera de Transporte recibieron a representantes de las cámaras empresarias, que ya llevan adelante una medida de recorte de frecuencia que continuará este martes por la noche, para hacer una oferta de suba de subsidios. "Entre lo que resolvieron las cámaras más el comunicado de la Secretaría de Transporte se le pidió con carácter urgente una nueva reunión al secretario, accedió y mañana a las 11 estamos nuevamente en la Secretaría de Transporte", indicaron desde las cámaras.

"Mañana creo que es el Día D. No quedamos para nada satisfechos con las propuestas que hicieron. Muchas empresas están al borde de la quiebra y el sector, en términos generales, está muy mal", agregó.

En qué punto está el desacuerdo

Otra fuente de las cámaras explicó a este portal que el principal punto de desacuerdo está en la forma de pago ofrecida por el Gobierno nacional. "Las diferencias son en la forma de pago, más que nada, que las deudas de junio las quieren terminar de pagar en febrero. Si se achican esos plazos, yo creo que estaría zanjado bastante el tema económico", sostuvo.

Asimismo, aclaró que las cámaras "ya estudiaron" la propuesta y en la reunión del miércoles "le harán una devolución" a la Secretaría de Transporte. "No se va a tomar ninguna medida, porque está a punto de cerrarse", agregó.

Representantes de las cámaras volverán a reunirse con funcionarios del Gobierno el miércoles.

Qué dijo el Gobierno tras la reunión

Después de la reunión con las cámaras, la Secretaría de Transporte publicó un comunicado en el que dio su versión sobre el encuentro. "Las autoridades nacionales presentaron la actualización de la estructura de costos, vigente desde octubre, que contempla una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios y su correspondiente impacto en las compensaciones mensuales que reciben las empresas", informó.

"Desde diciembre de 2023, el boleto mínimo del transporte público pasó de $52,96 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%. En este contexto, el Gobierno Nacional continúa trabajando para mejorar las condiciones económicas de prestación del servicio sin que cada incremento de costos deba traducirse necesariamente en una nueva suba de tarifas, procurando equilibrar las necesidades operativas del sistema con el impacto económico sobre los pasajeros", sentenció el texto.