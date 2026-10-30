Halloween en Buenos Aires | Uno por uno, los imperdibles para disfrutar el fin de semana

Buenos Aires ofrecerá distintas propuestas para celebrar Halloween y el Día de Muertos, con actividades para chicos y grandes, espectáculos musicales y encuentros culturales en diferentes puntos de la Ciudad.

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La agenda incluye desde un laberinto del terror y concursos de disfraces hasta conciertos inspirados en películas de miedo y funciones especiales de cine, además de opciones para quienes prefieren recorrer ferias, descubrir otras culturas o disfrutar de la gastronomía.

A las celebraciones temáticas se sumarán eventos destacados como Hanguk Fest, dedicado a la cultura coreana, la feria de arte ArteBA y una nueva edición de Chorifest, con alternativas para organizar una salida durante el sábado y el domingo.

¿Qué hacer en Buenos Aires durante Halloween?

Uno de los principales puntos de encuentro será el Parque de la Ciudad, ubicado en avenida General Francisco Fernández de la Cruz 4000, donde este sábado, de 12 a 20, habrá un laberinto del terror, maquillaje artístico y concursos de disfraces y baile zombie. La jornada también incluirá una bicicletada temática para quienes quieran sumarse a la celebración.

Otra opción para compartir en familia será la propuesta de títeres de Mundo Arlequín, que se presentará este sábado a las 16 en la Usina del Arte, en Caffarena 1. El espectáculo combinará juegos, música y títeres, con una banda en vivo y una invitación a que chicos y adultos asistan disfrazados. La entrada requiere reserva previa en usinadelarte.ar.

El mismo espacio cultural ofrecerá una alternativa para los amantes del cine de terror y la música. Este sábado a las 20, la Orquesta del Multiverso interpretará bandas sonoras de clásicos como Psicosis, El Exorcista y Halloween, en un concierto con entrada gratuita y reserva previa a través del sitio web de la Usina.

En tanto, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, ubicada en avenida Corrientes 1530, proyectará El joven Frankenstein, la comedia de Mel Brooks, en el marco del centenario del nacimiento del director. Las funciones serán este sábado a las 21 y el domingo a las 18, con nuevas proyecciones previstas para el fin de semana siguiente.

Para quienes quieran conocer otra tradición vinculada con el recuerdo de los difuntos, el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, celebrará el Día de Muertos con “La Noche de las Ánimas en Michoacán”. La actividad se realizará el sábado y el domingo, de 11 a 20, e incluirá un altar tradicional, música en vivo, pintacaritas para chicos, gastronomía típica y artesanías.

La agenda cultural también tendrá espacio para otras expresiones artísticas. En La Rural, avenida Sarmiento 2704, ArteBA celebrará su 35.º aniversario con una nueva edición dedicada al arte moderno y contemporáneo. La feria abrirá del viernes al domingo, de 14 a 21, con la participación de galerías y creadores. Las entradas se pueden adquirir a través de All Access.

Quienes busquen propuestas al aire libre podrán recorrer la feria de libros que se instalará en la avenida de Mayo durante el sábado y el domingo, de 11 a 19. Habrá más de 80 puestos de editoriales, librerías y distribuidores, con promociones y oportunidades para conseguir ejemplares de distintos géneros a precios accesibles.

El domingo, el Parque de los Andes, en la intersección de avenida Corrientes y Jorge Newbery, recibirá a Hanguk Fest, un encuentro dedicado a la cultura coreana. De 12 a 19, el público podrá acercarse a más de 50 puestos de gastronomía, cosmética y tecnología, además de disfrutar de espectáculos en vivo.

La oferta gastronómica tendrá su propio punto de encuentro en el Hipódromo de Palermo, en avenida del Libertador y avenida Dorrego. Allí se realizará Chorifest, con más de 35 puestos y food trucks que ofrecerán más de 100 versiones de choripán, carnes al asador y alternativas vegetarianas. El festival abrirá el sábado y el domingo, de 12 a 23.

La música clásica también formará parte de las actividades del fin de semana. La Orquesta Estable del Teatro Colón, en Cerrito 628, interpretará obras de Johannes Brahms y Ludwig van Beethoven, con el pianista israelí Boris Giltburg como solista. El concierto será el domingo a las 17 y las entradas estarán disponibles en teatrocolon.org.ar.

Por último, el domingo por la mañana se correrá la Hoka Run en Palermo, competencia que cerrará el Campeonato Nacional de Ruta 10K. La prueba principal largará a las 7.30 en avenida del Libertador y avenida Dorrego, mientras que la carrera de cinco kilómetros comenzará a las 9. La inscripción se realiza a través de entryfee.com.ar.

Además, la Semana del Patrimonio porteño ofrecerá actividades vinculadas con la historia y la conservación de la Ciudad, entre ellas la apertura diaria del Palacio Ceci, en Villa Devoto, y visitas al Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, en el Casco Histórico. La programación completa y las inscripciones están disponibles en buenosaires.gob.ar/cultura.