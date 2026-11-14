Cómo hacer helado de maracuyá casero: la receta fácil y rápida para disfrutar en verano.

Con la llegada de los días de calor, los postres frescos comienzan a ganar protagonismo y los helados caseros se convierten en una alternativa para disfrutar en casa. Entre las opciones frutales, el helado de maracuyá se destaca por su combinación de dulzura y acidez, una mezcla que permite conseguir un sabor intenso y refrescante.

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La receta es sencilla, no requiere una máquina especial y lleva apenas 20 minutos de preparación activa. Su secreto está en combinar crema de leche batida con leche condensada y pulpa de maracuyá, para conseguir una consistencia suave y cremosa después de varias horas de frío.

Además, se necesitan pocos ingredientes y el resultado alcanza para aproximadamente ocho porciones, por lo que es una buena opción para compartir en familia o servir como postre después de una comida.

Ingredientes para hacer helado de maracuyá casero

Para preparar esta receta se necesitan:

400 gramos de crema de leche bien fría.

1 lata de leche condensada (397 gramos).

6 maracuyás frescos o 200 centímetros cúbicos de pulpa.

1 cucharada de jugo de limón.

1 pizca de sal.

Cómo preparar helado de maracuyá, paso a paso

Preparar la fruta: cortar los maracuyás por la mitad y retirar la pulpa con una cuchara. Separar el jugo: colar la pulpa y presionarla suavemente para obtener el jugo. Reservar una pequeña cantidad con semillas para decorar. Batir la crema: colocar la crema de leche bien fría en un recipiente y batir hasta conseguir picos suaves. Es importante que tanto el bol como la crema estén fríos para lograr una buena consistencia. Mezclar los ingredientes: en otro recipiente, integrar la leche condensada con el jugo de maracuyá, el limón y una pizca de sal. Unir las preparaciones: incorporar la mezcla de maracuyá a la crema batida mediante movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para conservar el aire y evitar que pierda volumen. Agregar las semillas: sumar un poco de la pulpa reservada y mezclar suavemente. Llevar al freezer: volcar la preparación en una budinera o recipiente apto para congelador. Cubrir y enfriar: colocar film en contacto directo con la superficie para evitar la formación de cristales de hielo. Esperar: dejar congelar durante un mínimo de seis horas. Lo ideal es mantenerlo toda la noche para que alcance una consistencia firme. Servir: retirar del freezer unos cinco minutos antes de consumir para facilitar el armado de las porciones.

El helado de maracuyá se destaca por su combinación de dulzura y acidez.

Con las cantidades indicadas, la receta permite obtener aproximadamente ocho porciones. Es importante respetar los tiempos de congelación para que el helado consiga la textura adecuada y resulte fácil de servir.

Cuánto tiempo se puede conservar en el freezer

El helado de maracuyá puede conservarse hasta 15 días en el congelador, siempre que esté guardado en un recipiente hermético o cubierto correctamente con film.

Para mantener su textura cremosa y evitar que absorba olores de otros alimentos, se recomienda mantenerlo bien cerrado y evitar los cambios constantes de temperatura.

De esta manera, con ingredientes fáciles de conseguir y sin necesidad de utilizar una heladera especial, es posible preparar un postre casero que combina la intensidad tropical del maracuyá con una textura suave y cremosa.