La receta del helado casero de mascarpone que es furor: se hace con pocos ingredientes y queda súper cremoso.

Con la llegada de los días de calor, los postres frescos se convierten en una alternativa ideal para disfrutar después de las comidas o darse un gusto durante la tarde. Entre las opciones más tentadoras aparece el helado casero de mascarpone con frutos rojos, una preparación sencilla que combina la cremosidad del queso italiano con el sabor ligeramente ácido de las frutas.

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Lo mejor de esta receta es que no requiere máquina de helados ni técnicas complicadas. Con pocos ingredientes y algunos pasos, se puede conseguir un postre de textura suave y un resultado similar al de las heladerías. Además, permite aprovechar frutas de estación o utilizar frutos rojos congelados.

El helado casero de mascarpone con frutos rojos, cremosa y refrescante, ideal para disfrutar en los días de calor.

Ingredientes para hacer helado de mascarpone con frutos rojos

250 gramos de queso mascarpone.

200 mililitros de crema de leche.

100 gramos de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

200 gramos de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos y moras).

Jugo de medio limón.

Cómo preparar helado casero de mascarpone paso a paso

Preparar los frutos rojos: colocar las frutas en una olla junto con 30 gramos de azúcar y el jugo de limón. Cocinar a fuego bajo durante unos minutos, hasta que comiencen a liberar sus jugos y se forme una salsa ligeramente espesa. Dejar enfriar. Mezclar el mascarpone: en un recipiente amplio, colocar el queso mascarpone con el resto del azúcar y la esencia de vainilla. Integrar hasta conseguir una preparación homogénea. Incorporar la crema: batir la crema de leche hasta que tenga una consistencia semimontada y agregarla de a poco a la mezcla de mascarpone, con movimientos envolventes para conservar el aire y lograr una textura más liviana. Sumar las frutas: incorporar parte de la salsa de frutos rojos y mezclar suavemente. Reservar un poco para formar vetas de fruta en el helado. Llevar al freezer: pasar la preparación a un recipiente apto para congelador, distribuir por encima el resto de la salsa y hacer algunos movimientos con una cuchara para crear un efecto marmolado. Dejar enfriar: cubrir el recipiente y llevar al freezer durante al menos seis horas, hasta que el helado alcance la consistencia deseada.

Para disfrutar de una textura suave y fácil de servir, un buen consejo es retirar el helado del freezer entre 10 y 15 minutos antes de consumirlo. Esto permite que pierda parte de su dureza y recupere una consistencia más cremosa. También se puede personalizar la receta con trocitos de chocolate blanco, almendras picadas o pistachos. A la hora de servir, unas frutas frescas por encima y un poco de salsa casera de frutos rojos completan un postre sencillo, vistoso y perfecto para los días de calor.