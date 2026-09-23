Se había ido de su casa con una valija y 10 mil dólares: dónde encontraron al joven buscado en Caballito y qué dijo

Román Coronel, el joven de 18 años que se había ido de su casa en el barrio porteño de Caballito y era buscado de manera intensa, fue encontrado en buen estado de salud el martes por la noche en un hotel de Belgrano. El hallazgo ocurrió cerca de las 23.00 luego del análisis que realizó la Policía de la Ciudad, que permitió detectar que estaba hospedado en el Hotel SARUM, ubicado en la avenida Cabildo y Quesada, en el citado barrio de Belgrano. De acuerdo a lo informado, el joven había reservado una habitación en ese establecimiento, por lo que se montó un operativo en el lugar. En el lugar se constató que el chico estaba en buen estado de salud y refirió no ser víctima de ningún ilícito y que se encontraba allí por decisión propia, ya que es mayor de edad. Ante los efectivos también remarcó que buscaba independizarse de sus padres.

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La desaparición y la búsqueda

El caso había llamado la atención en las últimas horas debido a que Coronel se había ido de su casa, en la avenida Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, con una valija, una mochila y 10 mil dólares que sacó de una caja fuerte.

El joven fue visto por última vez el lunes 21 de septiembre al mediodía, en la puerta de su casa en Caballito, donde vive con su madre. Una cámara de seguridad registró el momento en que se subió a un auto de Cabify con una valija de viaje y su celular. El vehículo, de color champagne, dobló luego con dirección a la Avenida J. B. Alberdi. Se llevó sus pertenencias personales y hasta dinero de la familia, según relataron sus allegados.

El testimonio de los padres

Sus padres, Carolina y Federico, habían advertido que no tuvieron ninguna pelea con su hijo. La madre contó que intentó comunicarse con él como hacía todos los días y no pudo. "Le escribí un mensaje y como no me contestó, le volví a escribir. Ahí ya no le llegaban más", afirmó Carolina. El padre, por su parte, relató que él todos los días le manda un mensaje para saludarlo y que generalmente Román le contesta con rapidez. "Yo ayer le escribí a las 10 de la mañana. Como no me respondió, a las 14 le volví a escribir y ya no le llegaban los mensajes. Me quedó ese texto con un solo tilde gris", advirtió Federico, visiblemente angustiado. "A las 19.20 de la tarde fue la última vez que intenté comunicarme con él. Lo llamé porque yo a esa hora llegué del trabajo y no estaba", agregó la madre.

La vida del joven y los detalles del caso

Román había entrado este cuatrimestre al Ciclo Básico Común (CBC) de Letras en la Universidad de Buenos Aires. Sus padres explicaron que, hasta donde sabían, no había consolidado un grupo de amigos y tampoco le quedaban amigos del colegio. Tampoco tenía una novia estable, aunque habían sabido de una chica llamada Camila que habría conocido en la facultad. La madre advirtió que cuando llegó a su casa y descubrió que Román ya no estaba, notó que todo en su dormitorio estaba revuelto y fuera de lugar. "No solo se llevó sus cosas, sino que se llevó todos los ahorros de nuestra vida", expresó. Por otro lado, señaló que logró acceder a su cuenta de mail y no vio ninguna suscripción que le hiciera sospechar por qué se fue sin avisar.

El desenlace

El pedido desesperado de sus padres era saber si estaba bien y si necesitaba algo. Finalmente, el operativo policial permitió dar con su paradero en el hotel de Belgrano, donde el joven confirmó que se encontraba allí por voluntad propia. Tras ser hallado, Román quedó fuera de cualquier investigación y la familia pudo confirmar que se encuentra en buen estado de salud. El caso, que había movilizado a la Ciudad de Buenos Aires durante varias horas, se cerró sin que se registraran delitos ni situaciones de riesgo para el joven.