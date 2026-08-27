Grave denuncia escolar: una nena de 12 años terminó internada por lo que le dieron sus compañeros en el aula

Una nena de 12 años se descompensó en el interior de una escuela de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, después de tomar agua de una botella. Según declaró la familia de la niña, el líquido tenía una pastilla disuelta, que habrían colocado sus propios compañeros. Pidieron que se investigue lo ocurrido.

El hecho sucedió el pasado martes al mediodía en la Escuela N° 940 de Colonia Tinco. Según el relato de la propia menor, otros alumnos le ofrecieron la botella y después de tomar se dio cuenta de que en el interior había una sustancia con forma de pastilla diluyéndose.

Poco después comenzó a sentirse mal adentro del aula y terminó descompensada. La situación generó preocupación entre sus familiares, especialmente porque la chica atravesaba desde hacía tiempo situaciones de burlas y hostigamiento por parte de otros compañeros.

La menor fue trasladada a un centro de mayor complejidad

Según consta en la denuncia, fue su hermano de 17 años quien encontró a la niña adentro del aula cuando acudió a la escuela para retirarla. La familia sostiene además que la menor no habría recibido asistencia inmediata y que tampoco habrían sido informados de manera oportuna por la institución.

Una vez que regresó a su casa, la niña pudo contarle a la mamá lo sucedido. La mujer decidió trasladarla al Centro Integral de Salud, donde recibió atención médica. Posteriormente, una profesional dispuso su derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) para realizarle estudios de mayor complejidad.

Tras ser atendida, la menor evolucionó favorablemente y quedó fuera de peligro. Una vez estabilizada, su mamá se presentó ante la Policía para formalizar la denuncia y solicitar que se investigara lo ocurrido con la botella y los antecedentes de presunto acoso escolar.

Qué investiga ahora la Justicia

La causa quedó en manos de la fiscal Daiana Pérez Vicens, quien ordenó solicitar a las autoridades de la Escuela N° 940 un informe detallado sobre los antecedentes vinculados con la menor y las situaciones de hostigamiento que habría atravesado.

Los investigadores deberán determinar ahora qué sustancia habría ingerido la adolescente, quiénes participaron del hecho y en qué circunstancias se produjo la descompensación. Por ahora no se confirmó qué contenía la pastilla que fue mencionada por la menor.

La investigación también deberá establecer si existió una acción deliberada por parte de otros alumnos y si estuvo relacionado con las situaciones de bullying denunciadas previamente.