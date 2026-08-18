La fiesta de la Abuela Carabajal: 100% de ocupación hotelera y $6.000 millones de impacto en Santiago del Estero

Santiago del Estero se consolidó entre los destinos turísticos más elegidos del país durante el fin de semana largo que concluyó este lunes. El área metropolitana Santiago del Estero-La Banda alcanzó el 100% de ocupación hotelera, impulsada principalmente por la tradicional Fiesta de la Abuela Carabajal, que volvió a convocar a miles de visitantes de distintos puntos de la Argentina.

Según datos difundidos por el sector, alrededor de 60.000 turistas, excursionistas y visitantes se movilizaron por Santiago del Estero, con un impacto económico estimado en $6.000 millones. El gasto promedio diario se ubicó en torno a los $100.000 por persona. Los visitantes llegaron principalmente desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el NOA, el NEA y Cuyo. A ese movimiento se sumó la llegada de turistas internacionales provenientes de países del Mercosur, Estados Unidos y distintas naciones europeas.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 1,07 millones de personas viajaron por distintos puntos de la Argentina, con un impacto económico directo de $245.907 millones y un gasto promedio diario de $114.464 por visitante. En este escenario, Santiago del Estero se ubicó junto a destinos como Bariloche, que también alcanzó niveles cercanos al 100% de ocupación, favorecido por la temporada de nieve y la Fiesta de la Nieve.

Otros destinos registraron altos niveles de demanda, como Jujuy, con el 83%; Formosa, con el 80%; Villa Elisa, en Entre Ríos, con el 86%; El Cadillal, en Tucumán, con el 90%; Yerba Buena, con el 79%; y Caviahue, en Neuquén, con el 90%.

La Fiesta de la Abuela Carabajal, el gran atractivo

Uno de los principales factores detrás de la ocupación plena en Santiago del Estero y La Banda fue la tradicional Fiesta de la Abuela Carabajal, realizada en el barrio Los Lagos de La Banda. La celebración, que homenajea a la histórica referente de la familia Carabajal, convocó a miles de peñeros y visitantes de distintos puntos del país y volvió a convertirse en uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

La agenda turística se complementó con propuestas como la Peña de la Casa de los Carabajal, el Patio del Indio Froilán, la Peña Añoranzas Santiagueñas y la Feria Artesanal y Productiva de Upianita. También se desarrollaron actividades destinadas a las familias en el marco del Día del Niño.

El movimiento turístico también alcanzó a Las Termas de Río Hondo, que volvió a posicionarse como uno de los principales destinos de la provincia. La ciudad registró un promedio del 75% de reservas sobre una oferta de 14.876 plazas. La ocupación fue más elevada en los establecimientos de mayor categoría: los hoteles de 5 y 4 estrellas alcanzaron el 87%, mientras que los de 3 y 2 estrellas llegaron al 86%.

Los apart hoteles y residenciales registraron un 67% y los establecimientos de una estrella, un 60%. Algunos alojamientos, como Los Cardones, Siglo Sexto y Ciudad del Sol, completaron el 100% de su capacidad. En el sudoeste provincial también se registró un movimiento significativo. Villa Ojo de Agua y Sumampa alcanzaron un promedio del 70% de ocupación, mientras que la Hostería Provincial de Villa La Punta completó sus 50 plazas disponibles.

Un fin de semana positivo pese a la caída del turismo nacional

A nivel nacional, el movimiento turístico mostró una retracción respecto del fin de semana largo de 2023, última ocasión en la que el 17 de agosto formó parte de un feriado extendido. Según CAME, el gasto total cayó 6,3% frente a aquel período, mientras que la estadía promedio pasó de 2,3 días en 2023 a dos días este año, una reducción del 13%.

Además, al descontar el efecto de la inflación, el gasto promedio diario por turista resultó 13,2% inferior al registrado durante el mismo fin de semana largo de 2023. En contraste con ese escenario nacional, Santiago del Estero logró aprovechar su agenda cultural, turística y familiar para sostener un fuerte flujo de visitantes y alcanzar la ocupación hotelera plena en su área metropolitana