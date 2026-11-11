Gouin, el pueblo bonaerense de los pastelitos: qué hacer y cuánto cuesta una escapada por el día.

Existe un pequeño pueblo rural a unos 140 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires que todavía tiene el encanto de las antiguas localidades ferroviarias, con una oferta gastronómica que lo hizo conocido en toda la provincia, sus pastelitos criollos.

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Se trata de Gouin, en el partido de Carmen de Areco, un destino de pocas manzanas donde conviven calles de tierra, casas centenarias, antiguas construcciones ferroviarias y restaurantes de campo. Es una alternativa para pasar el día entre sabores tradicionales, paseos tranquilos y paisajes rurales, lejos del movimiento de la ciudad.

Qué hacer en Gouin durante una escapada

Gouin fue fundado el 14 de abril de 1908 y su historia está estrechamente vinculada al ferrocarril. La antigua estación, construida a comienzos del siglo XX, es uno de los principales atractivos del pueblo. El servicio ferroviario dejó de funcionar en 1977, pero el edificio conserva parte de su estructura original y hoy alberga un restaurante de campo llamado La Estación.

Otro punto para conocer es la Plaza San Martín, rodeada por las construcciones tradicionales de la localidad. También se puede visitar la Capilla San Agustín y recorrer las calles de tierra, donde todavía se conservan casas antiguas y árboles que forman parte del paisaje característico del lugar.

Para quienes buscan productos regionales, una parada interesante es La Matera, una feria de artesanos y productores locales que funciona el segundo domingo de cada mes. Allí se pueden encontrar elaboraciones caseras y artesanías realizadas por vecinos. Además, Gouin comenzó a sumar propuestas de astroturismo. La localidad cuenta con un proyecto de observatorio rural que busca aprovechar la baja contaminación lumínica de la zona para organizar actividades de observación del cielo.

Pastelitos criollos, parrillas y restaurantes de campo

La gastronomía es uno de los principales motivos para visitar Gouin. El pueblo es reconocido por sus pastelitos artesanales, una tradición que dio origen a la Fiesta Nacional del Pastel en diciembre de 1995. Las preparaciones se elaboran siguiendo recetas familiares y se ofrecen en distintas variedades, entre ellas membrillo, batata y dulce de leche.

Entre las opciones gastronómicas se encuentra la Parrilla Don Carlos, un restaurante de estilo pulpería donde se sirven asado a la leña, empanadas, picadas, pastas caseras y postres tradicionales. Otra alternativa es La Estación, instalada en el antiguo edificio ferroviario, con una propuesta de comida de campo que incluye carnes, pastas y platos caseros. También está La Casa del Árbol, una casa de té y alojamiento rural con jardín, donde se puede disfrutar de una merienda en un entorno tranquilo.

Cuándo es la Fiesta Nacional del Pastel 2026

Una fecha especial para visitar Gouin es el segundo fin de semana de diciembre, cuando se realiza la Fiesta Nacional del Pastel Criollo. Según la agenda oficial del municipio, la edición 2026 está prevista para el 12 y 13 de diciembre.

El encuentro reúne a pasteleros y visitantes de distintas localidades, con concursos de elaboración de pastelitos, espectáculos musicales, feria de artesanos, patio gastronómico y actividades vinculadas con las tradiciones criollas.

Gouin, el pueblo ideal para una escapada.

La celebración nació por iniciativa de vecinos que buscaban dar a conocer las preparaciones de las pasteleras de la zona y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del calendario turístico de Carmen de Areco.

Cómo llegar a Gouin desde Buenos Aires

Desde la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 139 kilómetros hasta Gouin. En auto, el recorrido se realiza por Acceso Oeste, continúa por la Ruta Nacional 7 en dirección a Carmen de Areco y luego toma un camino rural de unos 10 kilómetros hasta el pueblo. El viaje demanda alrededor de dos horas, según el tránsito y las condiciones del camino.

También se puede viajar en micro hasta Carmen de Areco. Como referencia, los buscadores de pasajes registraban tarifas desde $23.116 por tramo por persona en noviembre de 2026, aunque el precio depende de la fecha y la empresa. Hay que tener en cuenta que Carmen de Areco se encuentra a 11 kilómetros de Gouin. Por eso, quienes viajen en colectivo deberán organizar un traslado adicional en remis o transporte local. No hay un servicio directo frecuente que permita resolver cómodamente ese último tramo durante un fin de semana.

Cuánto cuesta una escapada a Gouin

El presupuesto depende principalmente del medio de transporte y de la propuesta gastronómica elegida. El paseo por las calles del pueblo, la plaza, la capilla y los alrededores no requiere pagar una entrada. Como referencia gastronómica, una recorrida publicada por Clarín en junio de 2026 consignaba una docena de pastelitos en La Matera por $12.000 y opciones de almuerzo en restaurantes de campo desde $40.000 por persona.

Estos valores son orientativos y deben confirmarse con cada establecimiento antes de viajar. Para consultar actividades, traslados y propuestas gastronómicas, se puede contactar a la Dirección de Turismo de Carmen de Areco a través del correo turismo@carmendeareco.gob.ar.