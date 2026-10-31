Vacaciones baratas por un día en Buenos Aires: la escapada a un pueblo rural famoso por sus galletas de campo.

Hay un pequeño pueblo rural a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para quienes buscan cambiar de aire y disfrutar de una escapada de un día sin gastar demasiado. Se trata de Oliden, una localidad del partido de Brandsen que se caracteriza por sus calles tranquilas, sus construcciones de época y su gastronomía de campo.

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Tiene apenas unas pocas manzanas y es una alternativa para pasar el día entre sabores regionales y paisajes rurales, lejos del caos de la ciudad. Oliden se formó alrededor de su estación ferroviaria y todavía conserva parte de aquella identidad ligada al desarrollo del tren en la provincia de Buenos Aires. Su principal atractivo es la posibilidad de conocer un pueblo que mantiene sus tradiciones, recorrer sus calles prácticamente sin tránsito y visitar algunos de sus comercios más emblemáticos.

Escapada a un pueblo cerca de Buenos Aires, ideal para hacer unas vacaciones en un día.

La galleta de campo y los sabores tradicionales de Oliden

Uno de los grandes motivos para visitar Oliden es su tradición gastronómica. La localidad es conocida por la producción de galletas de campo, un clásico de la panadería rural que tiene como uno de sus principales referentes a La Olidense, un establecimiento con más de un siglo de historia. La visita es una buena oportunidad para probar sus tradicionales galletas y conocer otros productos regionales, como miel, quesos y embutidos elaborados en la zona.

También se puede pasar por Chacinados La Piara, donde se consiguen especialidades como salame, bondiola y jamón crudo. Otro lugar que forma parte de la identidad del pueblo es el almacén La Vieja Etel, atendido actualmente por su hijo y reconocido por conservar el espíritu de los antiguos comercios de campo.

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Calles tranquilas, construcciones antiguas y naturaleza

Más allá de su propuesta gastronómica, Oliden invita a recorrer sus calles sin apuro y disfrutar de la tranquilidad de un pueblo rural. Entre sus atractivos se encuentra la antigua estación ferroviaria, que recuerda los orígenes de la localidad y su vínculo con el tren. Sus caminos tranquilos también son elegidos por ciclistas que buscan recorrer paisajes rurales sin demasiado tránsito. Para quienes prefieren un plan más relajado, caminar mate en mano y disfrutar del entorno es otra de las alternativas para aprovechar la visita.

Además, durante septiembre se realiza la Fiesta de la Galleta de Campo, un evento que convoca a miles de visitantes y reúne gastronomía, productores regionales y actividades para toda la familia. Es una de las celebraciones más representativas de la localidad y una buena oportunidad para conocer sus tradiciones.

Cómo llegar a Oliden desde Buenos Aires

Una de las formas más prácticas de llegar a Oliden es en auto. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y continuar por la Ruta Provincial 36 hasta el acceso a la localidad. El recorrido es de aproximadamente 91 kilómetros y demanda alrededor de una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y el punto de partida.