Giro clave en el caso Ángel López: por qué se repetirá un examen clave

La investigación por la muerte dudosa de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia, sumará otra pericia forense. El estudio se realizará el próximo miércoles 21 de octubre en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires.

{{{htmlAmp}}}

La medida fue solicitada por la defensa de Mariela Altamirano, la madre de Ángel y de Maicol González, su padrastro, los dos imputados en la causa. Según trascendió, los abogados manifestaron su disconformidad con los resultados de los análisis realizados previamente y pidieron una nueva evaluación para precisar qué fue lo que provocó la muerte del nene.

El objetivo central será establecer si las infiltraciones de sangre detectadas en el cuero cabelludo de Ángel tuvieron relación con su fallecimiento. Para avanzar con el procedimiento, las muestras biológicas reunidas en la investigación fueron trasladadas desde Comodoro Rivadavia hasta la ciudad de Buenos Aires.

Qué le pasó a Ángel

Roberto Castillo, el abogado querellante en la causa, explicó que el nuevo estudio será similar a otros ya hechos, aunque en esta oportunidad fue impulsado por las defensas de la madre y el padrastro.

“La defensa no está de acuerdo con los resultados de las pericias anteriores dado que brinda dos causales de muerte: neumonía de manera concomitante con veinte impactos en la cabeza”, señaló el representante legal a Noticias Argentinas.

Así, la nueva evaluación buscará aportar precisiones sobre las conclusiones médicas que forman parte del expediente y determinar qué incidencia tuvieron las lesiones y el cuadro respiratorio que presentaba el niño.

La muerte de Ángel generó una investigación judicial en la que se analiza la posible responsabilidad de su madre y su padrastro. Mientras continúa la instrucción, los resultados de la próxima pericia podrían convertirse en un elemento relevante para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y definir el rumbo del proceso

Qué dice la defensa de la madre y el padrastro del niño

Desde la defensa pública señalaron que desde el comienzo de la investigación se cuestionó que las infiltraciones de sangre pudieran ser consideradas, por sí solas, como la causa del deceso de Ángel.

La abogada Vanesa Vera remarcó que las conclusiones del Cuerpo Médico Forense serán relevantes para la estrategia de sus representados, aunque aclaró que el resultado no definirá por sí mismo el futuro de la causa, que continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

La nueva pericia se realizará pocos días después del vencimiento del plazo previsto para la investigación preliminar, fijado para el 14 de octubre. Por el momento, no se estableció cuándo estará disponible el informe final.