Giro en la causa contra "Pity" Álvarez: la pericia médica que cambia el rumbo del juicio

En un nuevo revés para la defensa de "Pity" Álvarez, el Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico está en condiciones de continuar sometido al juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

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Así lo indica el informe de casi 30 páginas fue recibido este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que convocó a las partes para el próximo viernes 9 de octubre a las 11.30.

La conclusión de los especialistas oficiales es contundente. Tras la evaluación interdisciplinaria ordenada la semana pasada, consideraron que "las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación de Álvarez en el proceso se encontraban compensadas y que no surgieron elementos objetivos suficientes para determinar la existencia de una alteración de sus facultades que le impida comprender el sentido y alcance del proceso y ejercer adecuadamente sus derechos".

En concreto, el Cuerpo Médico Forense consideró que el músico está "apto para afrontar el proceso" y que no presenta una alteración mental sobreviniente de una entidad tal que impida su prosecución.

La disconformidad de los peritos de la defensa

Los peritos de parte propuestos por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, participaron de la evaluación, pero no compartieron sus conclusiones y firmaron el informe en disconformidad "total".

La evaluación presencial se realizó este lunes en la sede de Lavalle 1429. Durante la entrevista, los especialistas describieron a Álvarez como "vigil, tranquilo", con una actitud de "colaboración fluctuante y globalmente orientado". Respondió de manera pertinente a las preguntas y mantuvo la atención estable, aunque por momentos se mostró menos activo y reticente a brindar determinada información. Los profesionales consignaron además que no presentó alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones, durante la entrevista.

El informe reconoce que la participación del músico durante el examen fue "por momentos, limitada y fluctuante"; pero los especialistas entendieron que esa circunstancia no constituía, por sí sola, un impedimento procesal y debía analizarse junto con el resto de los elementos incorporados a la evaluación. Entre esos elementos, los peritos mencionaron "registros audiovisuales contemporáneos" —las tres entrevistas que Álvarez dio en distintos momentos desde que comenzó el proceso judicial y que la fiscalía pidió incorporar a la evaluación—.

Según el informe, en esas imágenes se observa a Álvarez desplegando conductas, modalidades comunicacionales y recursos cognitivos "compatibles con un funcionamiento que no resulta, prima facie, pericialmente incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales".

Los antecedentes analizados y la recomendación para el tribunal

Los especialistas analizaron además los antecedentes médicos y psiquiátricos de Álvarez, estudios realizados durante los últimos años y documentación relacionada con su actual internación. También tuvieron en cuenta evaluaciones anteriores del propio Cuerpo Médico Forense.

De hecho, una evaluación previa ya había considerado que Álvarez estaba en condiciones de afrontar el proceso. Ahora, los profesionales señalaron que "los nuevos elementos analizados no aportaron modificaciones objetivas de entidad suficiente para apartarse de aquella conclusión".

La nueva pericia había sido ordenada por el TOC N° 29 después de que el estado de salud del músico obligara a poner nuevamente en pausa el juicio. El Tribunal buscaba determinar si, ante los cambios registrados desde la evaluación anterior y en medio de una internación ordenada por un Juzgado Civil, Álvarez podía continuar sometido al proceso penal sin que se vieran afectadas sus garantías constitucionales.

El informe incorpora, sin embargo, una recomendación para el caso de que continúe internado. Si el Tribunal dispone la continuidad del juicio y Álvarez debe participar de manera remota, los profesionales sugirieron que se arbitren los medios necesarios para garantizar su contención y supervisión durante las audiencias, teniendo en cuenta posibles fluctuaciones en su estado.

Ahora la decisión vuelve a manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. En ese contexto, el TOC N° 29 convocó a las partes para este viernes a las 11.30. Será entonces cuando defina los próximos pasos.