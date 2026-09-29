El Pity Álvarez llamó a Moria Casán desde el hospital y salió al aire de El Trece: "Me va a explotar la cabeza"

Pity Álvarez habló con Moria Casán en El Trece y dio un dramático testimonio sobre su estado de salud mental.

El panorama judicial y de salud que atraviesa Cristián "Pity" Álvarez sumó un nuevo y dramático capítulo este martes por la mañana. En medio de la transmisión de La Mañana con Moria por la pantalla de El Trece, la conductora Moria Casán sacó al aire una llamada telefónica en vivo con el músico, quien dejó al descubierto su fragilidad psicológica y emocional con desgarradoras declaraciones.

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"Me va a explotar la cabeza", lanzó Pity al aire apenas comenzó la conversación con la "One", haciendo referencia a la tremenda presión que siente en estos momentos entre la postergación de las fechas del proceso en su contra y sus proyectos musicales truncados.

"No me acuerdo de nada": la confesión de Pity sobre sus brotes

Durante el llamado, el exfrente de Intoxicados se refirió al complejo estado de salud mental que padece y a los episodios de desconexión que vivió recientemente: "Tengo tantas cosas en la cabeza... me agarró así como un brote psicótico, la verdad que no me acuerdo de nada".

El artista detalló la desesperante sensación que experimenta cuando atraviesa estos cuadros: "Me dicen de cuando me trajeron acá, de cuando salí de mi casa... no me acuerdo nada. Cuando tenés ocho o cinco voces que te hablan a la vez, no podés escuchar a todos, te ponés medio loquito".

Por otro lado, remarcó cómo incide en su cabeza la incertidumbre por el juicio que enfrenta por el homicidio ocurrido en 2018: "Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza. Voy a dejar una mancha en la pared que diga 'Arte' y seguro algún boludo va a hacer cuadernos, ¿viste?".

Entre la música y la suspensión del juicio

Pity también hizo mención al estancamiento de sus proyectos artísticos debido a su situación legal e internación. El músico reveló que tenía fechas programadas, grabaciones pendientes e incluso un videoclip en marcha que quedaron totalmente frenados por las suspensiones dispuestas por la Justicia.

El testimonio del cantante dejó en evidencia el delicado estado que atraviesa mientras la Justicia debate las condiciones para llevar adelante el proceso judicial en su contra.