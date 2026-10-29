A seis años del hallazgo de los restos de Facundo Astudillo Castro, la justicia federal de Bahía Blanca, que investiga una trama de maniobras ejecutadas entre 2020 y 2021 para desviar la investigación, pidió procesar por el presunto delito de falso testimonio agravado a Emma Virginia Creimer, una médica legista de La Plata que actuó como perito de parte de la querella del caso.

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El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitó su procesamiento como presunta partícipe necesaria del delito de falso testimonio agravado, por una supuesta colaboración con el instructor de perros Marcos Darío Herrero, quien fue condenado a siete años de prisión por haber realizado falso testimonio agravado para perjudicar a policías durante la búsqueda del joven de 22 años. La condena fue confirmada en febrero pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El pedido se centra en un procedimiento realizado el 18 de febrero de 2021 en el destacamento policial de Teniente Origone. Allí, la médica intervino como perito de parte de la querella junto con Herrero y otros funcionarios, y encontró una pequeña piedra negra que luego fue identificada como una turmalina y relacionada con un colgante de Facundo.

“Yo no soy geóloga, pero…”, afirmó Creimer en medio de la inspección del calabozo, y mostró un pequeño fragmento de turmalina de color negro. El hallazgo fue atribuido a Facundo, explicado como resultado de la detección odorífera de los canes de Herrero y utilizado para sostener la teoría de la querella: una supuesta desaparición forzada perpetrada por policías de la provincia de Buenos Aires.

Si bien la turmalina fue reconocida en ese momento por la madre de Facundo como similar a una piedra de un collar del joven, peritajes posteriores concluyeron que el mineral hallado en el destacamento no encastraba con otra piedra encontrada anteriormente y que no había elementos para afirmar que ambas formaran parte de una misma pieza. También se determinó que no pertenecía al joven.

Creimer negó en su declaración indagatoria haber conocido previamente la existencia del objeto o haber participado de una maniobra con Herrero y sostuvo que el hallazgo había sido fortuito. Para Martínez, esa versión contradice algunos elementos incorporados a la investigación, entre ellos los videos, el acta del procedimiento y el testimonio de la gendarme.

La desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro

Facundo tenía 22 años y desapareció el 30 de abril de 2020, cuando viajaba a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca para visitar a su expareja, en un contexto de las restricciones de circulación dispuestas durante la pandemia de COVID-19. Tras recorrer un corto tramo, fue interceptado en un control policial en la localidad de Mayor Buratovich, siendo ese el último momento en que se tuvo noticia de su paradero.

Su cuerpo fue encontrado esqueletizado el 15 de agosto, en una zona inhóspita de cangrejales en General Daniel Cerri. Los resultados de la autopsia posterior revelaron que la causa de muerte fue una asfixia por sumersión, calificando el hecho como una "muerte violenta de tipo no natural". No obstante, los peritos no lograron determinar si el desenlace fue producto de un accidente, un suicidio o un homicidio, aunque la familia mantuvo desde el inicio sus sospechas sobre el accionar de la Policía Bonaerense.

La investigación contempló, entre otras hipótesis, la posibilidad de un caso de violencia institucional con participación de integrantes de la Policía bonaerense. Sin embargo, los efectivos investigados no fueron imputados ni convocados a declarar como indagados.

Hasta la fecha, el único avance judicial con condena firme en el marco de las investigaciones laterales fue para el perito canino Marcos Herrero. El Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca le impuso una pena de 7 años de prisión tras encontrarlo responsable del delito de "falso testimonio reiterado agravado" en siete hechos distintos durante los rastrillajes del caso. En junio de este año, la justicia federal confirmó que el certificado de defunción del joven, pieza administrativa fundamental, se encuentra desaparecido y nunca fue anexado al expediente principal de la causa.