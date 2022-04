Dos años sin Facundo Astudillo Castro: en qué situación está la causa

Se cumplen dos años de la última vez que se vio al joven de 22 años. Fue hallado sin vida el 15 de agosto en la localidad de General Daniel Cerri.

Facundo Astudillo Castro (22), salió de su casa en la localidad de Pedro Luro, partido de Villarino en la ciudad de Bahía Blanca, para visitar a su exnovia. El mismo 30 de abril del 2020 fue retenido por personal de la policía en plena ruta 3, por incumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). A partir de ese momento, fue buscado incansablemente por su familia hasta agosto del mismo año cuando, en la localidad de General Cerri, sus restos fueron encontrados semi enterrados.

En julio del mismo año, la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue apartada de la investigación por pedido de la familia de la joven; incluso, la Policía Federal Argentina (PFA) determinó el allanamiento al destacamento de Mayor Buratovich. También se intervinieron tres comisarías de Villarino y un destacamento policial de Teniente Origone, donde se encontraron elemento pertenecientes a Facundo.

Finalmente, los restos de Facundo fueron hallados, semi-enterrados, en el cangrejal de la localidad de General Cerri, el 15 de agosto del 2020. Para la familia, que ya había denunciado irregularidades en la investigación, el cuerpo del joven fue "plantado" por la Policía debido a que se trataba de un sitio previamente rastrillado. El 2 de septiembre se confirmó que los restos pertenecían al chico.

Según determinaron a partir de la autopsia, Facundo murió por "asfixia por sumersión (ahogamiento)" mientras que se resaltó que los restos óseos "no presentaban lesiones vitales de origen traumático" y que "no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados". Para los peritos se trató de una "muerte violenta" pero el modo podía ser "suicida, homicida o accidental".

Desde el primer día, su madre Cristina Castro se moviliza en pedido de justicia y lucha incansablemente por conocer qué pasó con su hijo Facundo a dos años de la desaparición. La jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, fue acusada en repetidas ocasiones por haber estropeado la causa, denegando pruebas que con el tiempo se perdieron -algunas de ellas, se pueden recuperar, según la familia- y de obstruir la investigación.

En varias ocsiones, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó los pedidos de la madre de Facundo de recusar a la magistrada por "parcialidad"; algo que también solicitaron los fiscales de la causa. Fue recién a finales de diciembre del 2021 cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal -por decisión unánime de los camaristas Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña- apartó a la jueza Marrón y determinó que la causa siga a cargo del magistrado federal, Wálter López Da Silva. Al argumentar los motivos, señalaron que sus determinaciónes y su actuación fueron "en favor del encubrimiento de la Policía Bonaerense".

El abogado Luciano Peretto, que representa a la familia Castro, sostuvo en diálogo con FM De la Calle: "Faltan elementos para probar exactamente qué hicieron con Facundo y cuándo pero las responsabilidades están a las claras. Todo está probado en el expediente, lo que pedimos a la Fiscalía es que ahora hay que sistematizar todo esto". Y añadió: "Lograr esto no sólo es importante dentro de la causa judicial, también es muy importante para una sociedad que está muy pendiente de saber qué pasó con Facundo y qué está pasando en la causa".

Durante este sábado 30 de abril no se realizó ningún tipo de actividad para pedir por Facundo y según anunció Cristina Castro, la conmemoración será postergada para la semana que viene. "A muchos no nos coinciden los horarios, las chicas me dicen que tengo que honrar la fecha pero yo siempre sostuve que Facundo no murió el 30; porque Facu fue torturado, le dedicaron más días, no sé cuántos", sostuvo.

Sobre esto último, la mamá de Facundo garantizó: "El día que yo sepa qué día murió mi hijo exactamente no será un día para recordarlo, será un día de lucha y un día de levantar los brazos y decir 'nunca más'". Por otro lado quiso remarcar que detrás de cada chico desaparecido "hay un entramado policial, judicial y político"; mientras que sostiene que "mañana puede ser otro" porque es un accionar que se repite.

¿Qué ocurre con la investigación?

Hasta el momento, la causa que investiga lo que pasó con Facundo Astudillo Castro tiene a cuatro policías mencionados en el expediente, que no se encuentran detenidos. Se trata de Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y el teniente primero Alberto González. Si bien se pidió su detención, la juez removida, Gabriela Marrón, las rechazó porque -según ella- se trató de una muerte "accidental".

Mientras tanto, cabe remarcar que la autopsia que realizaron los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el joven murió por "asfixia por sumersión"; dato que se confirmó en septiembre del 2020. Es decir que a pesar de tener todos estos datos, la magistrada se mantuvo firme en la hipótesis de que se trató de un accidente.

Tras la nueva etapa de la causa, la mamá de Facundo sostuvo en diálogo con La Nación: "No le pedimos al nuevo juez que esté de nuestra parte ni nos dé la razón, porque nosotros que vivimos en un pueblo sabemos por otras personas lo que le hicieron". Y sumó: "Es muy difícil probar ante la Justicia pero lo estamos haciendo de a poco, con todas las pruebas y lo que el cuerpo de Facu dice. El nuevo juez solo tiene que leer el expediente y analizarlo".

Para cerrar, el abogato Peretto remarcó que no quiere que el juez esté convencido con la hipótesis de "desaparición forzada" pero sí que escuche y valore las pruebas disponibles. "Nos conformamos con que el Estado nos garantice una justicia independiente, objetiva, que fue lo que hasta hace poco no tuvimos", sentenció.

A dos años de su desaparición, nos seguimos preguntando qué pasó con Facundo, volvemos a pedir justicia y decimos nunca más.