Rosa Leguizamón, trabajadora de la estancia donde funciona la escuela de la docente Nancy Godoy, fue imputada por homicidio simple y la Fiscalía pedirá su prisión preventiva. La acusación es provisoria y podría agravarse a medida que avance la investigación por la desaparición de la maestra en Corrientes. Para la Justicia, actuó de manera conjunto y coordinada con el resto, llevando adelante acciones para dar muerte a Nanci

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Por su parte, Irineo Zarza, Nahuel Rojas y Sandoval fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón fue acusado de falso testimonio.

Una acusación que puede agravarse

El abogado de la familia de Nancy explicó que la calificación de Leguizamón no es definitiva. “Es una imputación provisional que se puede agravar en los próximos días. Más adelante puede variar la imputación. La fiscalía va a pedir prisión preventiva para Rosa”, sostuvo, según publicó TN.

El letrado también advirtió que la causa sigue abierta y que podría haber más detenciones.

Por qué quedó bajo sospecha Rosa Leguizamón

Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, trabajan en la estancia El Curupí, cerca de la Escuela 626 donde se desempeñaba Godoy. Fue Rosa quien se comunicó con la familia de Nancy para avisar de su desaparición, ocho días después del último contacto conocido. Según su versión, la había visto acarreando agua el viernes 9 de octubre, antes de que la docente supuestamente viajara a una fiesta en la localidad de Sauce.

Ese relato no coincide con los registros: el teléfono de la maestra dejó de tener actividad el 7 de octubre a las 20.45, cuando habló por última vez con uno de sus hijos. La diferencia llevó a la Fiscalía a investigar si la historia del viaje a Sauce buscó desviar la búsqueda.

Por esas contradicciones, la pareja fue detenida en un principio por encubrimiento agravado, a pedido del fiscal Javier Mosquera y con autorización del juez de Garantías Gustavo Vallejos.

La campera hallada en Sauce

En un allanamiento en una vivienda de Leguizamón en Sauce, la Policía secuestró una campera y calzado que serían de Nancy. En la investigación hay un video en el que se ve a la docente andando a caballo con una campera que coincidiría con la encontrada.

Los hijos de Nancy deberán reconocer esos objetos, que además serán sometidos a pericias para confirmar si le pertenecían.

La defensa de Rosa Leguizamón negó que haya pruebas en su contra

Su abogado seguró que la mujer no está vinculada a la desaparición de Nancy Godoy y desmintió que se haya encontrado prendas de la docente durante el allanamiento en su vivienda. “No sabe qué pasó con Nancy, ella se puso a buscarla, está totalmente ajena", sostuvo.

Sostuvo además que en el celular tampoco se encontró ninguna prueba y que Leguizamón entregó su clave y se realizaron pruebas de su ADN que están a disposición. Además, señaló que tampoco tiene vínculo con Ireneo Zarza, el capataz de la estancia que fue detenido en los días previos.

Quiénes son los otros detenidos

El primer detenido de la causa fue Bordón, un peón rural ubicado en Esquina. En un primer momento indicó un bañado donde supuestamente estaba el cuerpo de la docente, pero al día siguiente se retractó y dijo que había inventado esa versión. Su abogado, Norberto Fernández Codazzi, denunció que fue sometido a apremios ilegales para obtener una confesión, una acusación de la defensa que deberá investigar la Justicia.

Zarza, capataz de El Curupí, y Sandoval fueron arrestados el miércoles por la noche, en una serie de allanamientos. La detención del capataz fue otro giro en la investigación: según testimonios incorporados al expediente, en las horas previas a la desaparición estuvo en un puesto ubicado a unos 150 metros de la escuela.

La hipótesis de la familia de Nancy

La familia de Nancy sumó como abogados a Fernando Burlando, que será querellante en la causa, y al correntino Gustavo Briend. En declaraciones a Radio Dos, Briend afirmó que la hipótesis más fuerte es la de “ataque sexual y posterior femicidio”, aunque aclaró que “todas las hipótesis están sobre la mesa”. También señaló que hay elementos secuestrados y que se esperan los resultados de las pericias.

Qué se sabe de la desaparición de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy tiene 52 años y era directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Para llegar al establecimiento debía atravesar un sector de la estancia El Curupí.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. La hipótesis de un homicidio ganó fuerza entre los investigadores, aunque el cuerpo de la docente todavía no fue encontrado.