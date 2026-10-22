Después de otra larga jornada de declaraciones y rastrillajes, los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González pidieron la detención del capataz de la Estancia El Curupí, Irineo Zarza y de otro peón acusados de haber participado en el hecho al que ya investigan como femicidio de la docente correntina Nanci Godoy. Según la investigación, el capataz Zarza solía quedarse algunos días en un puesto tipo tapera a poco más de 100 metros de la escuela, donde -según algunos testigos- tomaba alcohol en exceso y se tornaba muy agresivo.

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Si bien ese lugar no era su vivienda, sí lo utilizaba como lugar de resguardo cuando trasladaba animales, por lo que conocía bien la zona de bañados, lagunas y pozos que en los últimos días se convirtieron en una pieza clave de la investigación. Según testimonios que recogieron los investigadores, Zarza estuvo en esa tapera los días en que se tuvo el último contacto con la docente.

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Además, los fiscales avanzaron en las otras detenciones acusando a cuatro trabajadores del campo por encubrimiento agravado de ese femicidio. Así, concluyeron que Rosa Leguizamón participó activamente en el engaño a Nanci ya que le dijo que ese fin de semana nadie del campo volvería a Esquina, haciendo que la maestra se quede más tiempo en el lugar.

Luego, en sus declaraciones, modificó las fechas donde dijo haber visto a la maestra y también las fechas en donde se habría alejado de la estancia para ir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Sumado a estas contradicciones y engaños, en las últimas horas, los peritos secuestraron ropa y calzado en la casa de la mujer que pertenecerían a Nanci y que esperan poder cotejar con sus familiares en las próximas horas.

De esta forma, la investigación puso en foco el testimonio de los hijos de Nanci que aseguraron que la maestra tenía miedo por las cosas que veía en el campo y que por esa razón, cerraba todo temprano y se quedaba dentro de la escuela. Ese miedo, destacaba José, uno de sus hijos, podría tener que ver con que veía gente merodear por la escuela y la investigación concluyó que los más cercanos del lugar eran quienes hoy están detenidos.

Mientras tanto, los investigadores avanzan con la toma de declaraciones y siguen los rastrillajes en algunas zonas del campo en busca del cuerpo de la docente. La hipótesis trágica se une al pedido de los fiscales de tomar muestras a los hijos y familiares de la docente ante la posibilidad de tener que llevar adelante una pericia de ADN en los próximos días.

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