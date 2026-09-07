Roque Lucero, el abuelo paterno de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida desde hace más de cinco años en San Luis, fue detenido el pasado domingo en el marco de una nueva causa por abuso sexual contra una menor. Se trata de una investigación diferente a la que ya lo tenía imputado desde abril de este año.

{{{htmlAmp}}}

Según Noticias Argentinas la detención se produjo después de que un informe de cámara Gesell a una nueva víctima arrojara resultado positivo contra Lucero. Un caso de similares características al anterior.

Durante la jornada del lunes se dará la audiencia imputativa contra el abuelo de Guadalupe, donde se conocerán formalmente los cargos que recaen sobre él. Se estima que el hombre permanecerá detenido.

Una nueva acusación sobre el abuelo de Guadalupe

La situación de Roque Lucero ya había generado repercusiones en el pasado mes de abril, cuando se conoció la primera imputación por abuso sexual de una menor. En ese entonces, la familia materna de Guadalupe volvió a insistir para que se profundizara la investigación del abuelo paterno en el caso.

El planteo se basó en una declaración que el hombre había realizado en el 2021, en la que habría reconocido que la Justicia lo investigaba por el abuso de una niña de 8 años. Para la querella, ese antecedente debía ser tenido en cuenta dentro de la investigación por la desaparición de Guadalupe.

Con una nueva denuncia y una detención, la madre de la niña vuelve a pedir ahora las explicaciones correspondientes y le reclama a la Justicia que analice si existe alguna posible vinculación entre Lucero y la desaparición de su nieta.

Hasta el momento no se informaron avances significativos que permitan establecer esa relación.

Mientras tanto, la búsqueda de Guadalupe

Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, cuando tenía cinco años, en la ciudad de San Luis. Desde entonces, su paradero es un misterio. La investigación del caso pasó por distintos momentos y cuestionamientos por parte de la familia.

En mayo de este año, la abogada de la madre de Guadalupe Soledad Poma de Otaegui solicitó ante la fiscalía que se analice el teléfono celular de Roque Lucero, incluyendo las comunicaciones y movimientos registrados durante los días previos y posteriores a la desaparición de la niña. El pedido todavía no habría obtenido respuestas.

A su vez, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó en mayo a 20 millones de pesos la recompensa para quienes puedan aportar información útil que permita encontrar a Guadalupe.