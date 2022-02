Gómez Alcorta: "Debemos transformar la cultura para vivir sin violencias con motivo de género"

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad encabezó la primera reunión del Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se hizo presente en la provincia de La Pampa para encabezar la primera reunión regional del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios. "Son las violencias más extremas en género", afirmó la dirigente al inicio de la conferencia. Allí estuvo acompañada por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria y de Seguridad, Aníbal Fernández, para inaugurar este tipo de encuentros en la ciudad de Santa Rosa, junto al gobernador Sergio Ziliotto. Tras la conformación del Consejo, todos ellos firmaron el acuerdo "Por una Argentina libre de violencia".

En el mismo encuentro, la titular de la cartera de Mujeres, Género y Diversidad se refirió a la Ley Brisa, que otorga un aporte a hijas e hijos de víctimas de femicidios. "Se está trabajando en modificar la reglamentación vigente porque la actual complejiza los trámites para recibir esa reparación", avisó. Además, durante la rueda de prensa realizada, admitió que es "engorroso" acceder a la subvención y señaló que "la ley tiene una reglamentación que complejizó este beneficio" para quienes lo necesitan.

Sobre dicha ley, Gómez Alcorta sostuvo: "Entendemos que hubo muchas demoras vinculadas a los trámites que se venían llevando adelante, hemos agilizado solicitudes pendientes y estamos trabajando junto a otros organismos para hacer modificaciones en la reglamentación para que agilice los procesos porque somos conscientes que si algo no podemos permitirnos como Estado, además de la pérdida de una madre víctima de femicidio, es que los hijos, hijas de las víctimas tengan que hacer trámites engorrosos por una pensión que es una reparación". Y sumó: "Estamos acompañando cada caso para la tramitación para un apoyo urgente económico que se da en el primer momento en el que, en medio de la tragedia, la familia tiene que afrontar ciertos gastos y estamos presentando otras políticas que también abordaremos en éste encuentro federal".

Con respecto a la importante problemática que atraviesa a toda la sociedad, la ministra explicó: "Cuando una persona esta viviendo una situación de violencia y va a pedir ayuda al Estado, da un paso que es muy difícil. No importa si llama al 911, a la línea 144 o golpea la puerta del área de género, al municipio, si pide ayuda a un hospital o a una comisaria, ésta persona que da un paso pide una ayuda al Estado y si damos una mala respuesta como Estado, lo que estamos haciendo es aumentar los riesgos para los femicidios". Mientras que enumeró: "Venimos trabajando desde el 2020 los tres ministerios en políticas públicas para abordar y prevenir las violencias más extremas en materia de género. Contar con información a tiempo y con indicadores de riesgo es sumamente importante para garantizar abordajes eficaces en casos de violencia de género. Para eso trabajamos de manera coordinada en el marco del Consejo Federal, junto a todas las provincias del país".

Con respecto a la Asociación de Meretrices de la República Argentina (AMMAR), que sostiene que la prostitución es un trabajo, Alcorta señaló: "El Gobierno no tiene una posición sobre una organización social que tiene personería jurídica y está integrada según las normas vigentes y en cuanto a la prostitución -agregó- hay que decir que en la Argentina no está penada, no es un delito, no lo ha sido así a lo largo de muchísimas décadas y claramente hay una decisión muy fuerte, muy decidida del Gobierno nacional para trabajar y combatir la explotación de la prostitución y la trata de personas".

Para cerrar, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad sostuvo firmemente: "Estamos ante un fenómeno muy complejo y sabemos que debemos transformar la cultura para vivir sin violencias por motivos de género". Y completó: "Hasta lograr esa transformación cultural, debemos redoblar los esfuerzos y continuar el trabajo articulado para ocuparnos de este tema tan prioritario, tal como nos lo demanda gran parte de la sociedad".

Su par de Justicia, Soria, expresó: "En política, en la gestión, uno se encuentra con fenómenos complejos que no se resuelven con una ley o con un decreto. Cuando esto pasa, uno tiene dos opciones: o usa esa complejidad como excusa, o redobla los esfuerzos. Este gobierno tiene la decisión política de hacerse cargo de los problemas, sobre todo cuando hablamos, como en este caso, de violencia, de muerte, y de afectación desigual por razones de género".

Mientras que el ministro de Seguridad, Fernández, declaró: "Tenemos que reflexionar entre todos sobre la violencia de género y multiplicar las herramientas de abordaje porque el Estado debe ser contundente, consciente y criterioso a la hora de enfrentar este tema. La preocupación por los femicidios la tenemos que multiplicar de tal manera que podamos evitar actos de violencia dentro de la comunidad y mejorar la forma de abordar judicialmente los hechos".



Para cerrar, quien tomó la palabra fue el gobernador Ziliotto. Tras agradecer la presencia de los funcionarios y analizar la problemática, dejó en claro que "ninguna provincia argentina puede dar por ganada la batalla" mientras que manifestó que "solo puede ser abordada a partir de la decisión política de un Estado presente, que se haga cargo de dar una respuesta institucional a este flagelo". Además, afirmó que cada una de las jurisdicciones tiene estadísticas que pueden variar y citó como ejemplo que en La Pampa -durante el 2021- no hubo femicidios, pero que ese dato "no significa que hayamos ganado nada, quizá estemos en el camino correcto; pero vemos la demanda de la sociedad y para eso hemos fortalecido la estructura de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de La Pampa, para que tenga un equipo profesional acorde a esa demanda".



Las autoridades realizaron una presentación general del Consejo, el acuerdo federal y el Programa de Violencias Extremas; luego lineamientos de indicadores básicos de evaluación de riesgo para casos de violencias por motivos de género. También describieron las diferentes iniciativas impulsadas por los organismos de cara a mejorar la respuesta estatal ante los casos de violencia por motivos de género como el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE) y los dispositivos duales. Por último, se firmaron los acuerdos entre el Ministerio de Seguridad, el MMGyD y los gobiernos provinciales de La Pampa y Río Negro para la articulación de las líneas 911 y 144.