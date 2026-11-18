Por qué los gatos naranjas suelen ser machos: el curioso secreto detrás de su pelaje.

Los gatos naranjas se destacan por su pelaje llamativo, sus rayas y una apariencia que los convierte en protagonistas de innumerables fotografías en redes sociales. Sin embargo, detrás de su color hay una curiosidad científica, la mayoría de los felinos anaranjados son machos. Lejos de tratarse de una casualidad, esta característica tiene una explicación vinculada directamente con la genética.

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La clave está en el cromosoma X, donde se encuentra la variante genética responsable de producir el pigmento asociado a los tonos rojizos y anaranjados. Como los machos y las hembras tienen una combinación diferente de cromosomas sexuales, las posibilidades de desarrollar este color también cambian.

Por qué los gatos naranjas son más frecuentemente machos

En los gatos, los machos tienen cromosomas sexuales XY, mientras que las hembras tienen XX. Esta diferencia resulta fundamental para entender la distribución del color naranja.

Los machos cuentan con un solo cromosoma X, por lo que necesitan heredar de su madre una única copia de la variante genética asociada al naranja para desarrollar ese pelaje. En las hembras, en cambio, la situación es diferente: necesitan recibir esa variante en los dos cromosomas X para ser completamente anaranjadas.

Cuando una gata hereda una variante naranja y otra correspondiente a un color diferente, puede desarrollar un pelaje combinado. Es el caso de las gatas carey, que presentan tonalidades negras y anaranjadas, y de las calicó, que además incorporan manchas blancas.

Por este motivo, aunque las gatas naranjas existen, su aparición es considerablemente menos habitual que la de los machos con ese mismo color.

El descubrimiento científico detrás del pelaje naranja

La genética de estos felinos también fue objeto de investigaciones recientes. En 2025, dos estudios independientes publicados en la revista científica Current Biology identificaron la alteración genética relacionada con el característico pelaje anaranjado.

Los gatos naranjas se destacan por su pelaje llamativo, sus rayas y una apariencia que los convierte en protagonistas de innumerables fotografías en redes sociales.

Los investigadores encontraron que el fenómeno está asociado con una modificación en una región del ADN que regula la actividad del gen ARHGAP36. Esta alteración influye en el funcionamiento de las células encargadas de producir los pigmentos de la piel y favorece la aparición de tonalidades rojizas o amarillentas en el pelo.

El hallazgo permitió comprender con mayor precisión el mecanismo biológico que explica uno de los rasgos más reconocibles de estos animales.