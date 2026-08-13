Gabriel Rolón reveló cómo se sostienen las parejas en el tiempo

El psicoanalista Gabriel Rolón volvió a analizar uno de los temas que más consultas genera en su consultorio: cómo se sostienen las relaciones de pareja a lo largo de los años. Lejos de hablar de la compatibilidad y el amor romántico, el escritor identificó tres factores claves para que un vínculo perdure.

Cuál es el secreto para que una pareja se mantenga en el tiempo, según Rolón

En su columna habitual para el programa Perros de la Calle de Urbana Play, Rolón identificó tres claves que tiene que haber en una pareja para que esta perdure a lo largo del tiempo:

Erotismo

El primero de los elementos que mencionó el psicoanalista fue el erotismo, al que definió como un concepto enorme. "El erotismo es mucho más amplio que la genitalidad. El erotismo es el abrazo, caminar de las manos, dormir juntos y tocarse", explicó.

Para graficar esta idea, el psicoanalista comparó el vínculo de una pareja de 90 años con el de una de 20 y señaló que el deseo se manifiesta de maneras diversas según la etapa vital que atraviesa cada relación.

Para Rolón las claves de una pareja son el erotismo, la toleración y la confirmación de elección

Tolerancia

El segundo eje central para Rolón es la tolerancia y la comprensión hacia el otro. El especialista sostuvo que se trata de la capacidad de entender que la otra persona tiene derecho a equivocarse y de no transformar cada desacuerdo en una pelea. Además, aclaró que esta actitud no debe confundirse con la resignación, sino que constituye una decisión activa orientada a evitar que las diferencias cotidianas se conviertan en conflictos mayores.

La elección permanente

En último lugar y otorgándole más importancia, el psicoanalista señaló que es clave la reafirmación permanente de la elección. "Creo que sí o sí es importante que una pareja, cada tanto cuando lo considere necesario, se recuerde que están juntos porque quieren. Que no hay ninguna obligación de estar juntos. Que se podría vivir perfectamente sin estar juntos. Que es una elección de vida", afirmó el psicoanalista.

Por fuera de la idealización romántica, esta idea apunta a que es necesaria la construcción diaria, la aceptación del otro y la decisión consciente de permanecer juntos. "Cuando vos jugás la elección es donde empezás a hacer todos los otros esfuerzos. Me callo, no contesto mal, tiene un mal día, pido disculpas porque me equivoqué. Todas esas incomodidades sostienen un vínculo sano solo si uno siente que está allí porque lo eligió", remarcó.